Верховный суд Соединенного Королевства отменяет разрешение на свежие угольные работы.

Высший суд Великобритании отменил одобрение нового проекта по добыче угля. Суд постановил, что убеждение в том, что предлагаемый рудник не приведет к увеличению выбросов парниковых газов, является юридически неверным, удовлетворив апелляцию экологических организаций. Добыча угля в северо-западном английском регионе Камбрия стала бы первым таким проектом в стране за три десятилетия.

Исходящий консервативный британский кабинет министров поддержал проект. Тем не менее, новое лейбористское правительство выразило свою позицию по поводу его поддержки.

Главный юрист «Друзей Земли» Нилл Торр назвал решение «прекрасной новостью и большой победой». Он заявил, что шахту не следовало одобрять изначально, так как она имела бы значительное влияние на климат. Он призвал West Cumbria Mining (WCM) отказаться от своего заявки и отказаться от проекта.

Юридическая команда WCM защищала шахту, утверждая, что она будет иметь «в основном нейтральное воздействие на глобальные выбросы парниковых газов». Однако судья Дэвид Холгейт решительно не согласился с этим утверждением.

Новое лейбористское правительство Великобритании ясно выразило свое неодобрение проекта по добыче угля в Камбрии. В результате этого судебного решения West Cumbria Mining может пересмотреть свою заявку на шахту в Великобритании.

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