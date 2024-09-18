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Верховный суд рассматривает Telegram как главный центр правоэкстремистской деятельности.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Телеграм является значимым каналом для правоэкстремистского общения, согласно конституционному...
Телеграм является значимым каналом для правоэкстремистского общения, согласно конституционному анализу

Верховный суд рассматривает Telegram как главный центр правоэкстремистской деятельности.

Согласно Федеральному ведомству по защите Конституции, Telegram стал основным инструментом связи для крайне правых кругов в Германии. Согласно выпущенному в среду брошюре, Telegram в последние годы превратился в центральный хаб и место встречи для различных крайне правых групп.

Платформа позволяет распространять экстремистские идеологии без фильтрации. Пользователей поощряют принимать участие в крайне правых событиях и присоединяться к сцене через Telegram. Ведомство по защите Конституции сообщает, что расистские, антисемитские, исламофобские или насильственные комментарии, в том числе прямые или косвенные угрозы, часто остаются безнаказанными или даже поддерживаются другими пользователями.

Мессенджер предпочитают крайне правые экстремисты из-за его удобных функций. Он позволяет пользователям связываться друг с другом и одновременно достигать большого количества пользователей через каналы. Значимость Telegram также связана с его широкой пользовательской базой, которая выходит за рамки крайне правых кругов.

В простых чат-группах с до 200 участниками, а также в супергруппах с до 200 000 участников, экстремистские члены могут также влиять на неэкстремистские разговоры.

Еще одним фактором, способствующим популярности Telegram среди крайне правых экстремистов, является чувство безопасности, которое он обеспечивает. Оператор платформы обещает высокий уровень анонимности и предоставляет конец-конец шифрование для личных чатов. Приостановления учетных записей из-за крайне правых контента относительно редки, согласно Федеральному ведомству.

Одно из преимуществ, которое привлекает крайне правых экстремистов к Telegram, - это его анонимность и конец-конец шифрование для личных чатов, обеспечивая чувство безопасности. Кроме того, в рамках широкой пользовательской базы Telegram экстремистские члены могут потенциально повлиять на неэкстремистские разговоры в простых чат-группах или супергруппах.

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