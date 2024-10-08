Верховный суд отклонил апелляцию Р. Келли против его федерального приговора за сексуальные преступления.

Р. Келли, отбывающий 30-летний срок за осуждение в 2021 году за торговлю людьми в Нью-Йорке, получил дополнительный 20-летний срок в 2023 году по обвинению в детской порнографии в Чикаго.

Келли возражал перед Верховным судом, утверждая, что его преследование по федеральному закону 2003 года, который бессрочно продлевал срок давности за половые преступления в отношении несовершеннолетних, было незаконно применено в обратном порядке.Federalные власти не стали комментировать его апелляцию.

В понедельник Верховный суд отклонил его апелляцию без объяснения причин, и не было зафиксировано никаких разногласий.

Корреспондентка CNN Элизабет Вагмейстер внесла вклад в этот отчет.

Несмотря на продолжающиеся правовые битвы Келли, его дело в политической сфере привлекло значительное внимание, многие призывают ужесточить законы против сексуальных домогательств. Осуждение и последующие приговоры певца вызвали национальные дискуссии о том, насколько эффективны существующие политики в борьбе с такими преступлениями.

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