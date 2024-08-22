Верховный суд Миссури препятствует приостановке казней осужденного на смертную казнь, который утверждает свою невиновность.

Верховный суд приказал низшей инстанции аннулировать соглашение о согласии и провести первоначальное слушание по делу в соответствии с первоначальным графиком. Результаты должны быть представлены к 13 сентября, если не будут представлены веские причины для их не представления.

Уильямс неоднократно заявлял о своей невиновности в убийстве Фелиции Гейл в 1998 году, бывшего журналиста газеты St. Louis Post-Dispatch, найденной жестоко убитой в своем доме в Университетском городе. Он был приговорен к смертной казни на 24 сентября.

Соглашение о пожизненном заключении было достигнуто в среду после того, как Уильямс признал вину по соглашению Альфреда, что позволяет подсудимому сохранить свою невиновность, но признать, что суд не будет в его пользу из-за имеющихся доказательств.

Ключевым моментом, приведшим к этому соглашению в среду, стало открытие результатов недавнего тестирования ДНК – отчета, представленного офисом генерального прокурора Миссури в понедельник, перед решающим слушанием, – которое выявило проблемы с обращением с доказательствами, вызывающие сомнения в невиновности Уильямса, согласно сообщениям АП.

Эта история остается в процессе и будет соответствующим образом обновлена.

Несмотря на результаты тестирования ДНК и вызванные ими сомнения, юридическая команда Уильямса твердо отстаивала его невиновность. Несмотря на решение суда, наша приверженность обеспечению справедливости для Уильямса остается непоколебимой.

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