Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиМы

Верховный суд Миссури препятствует приостановке казней осужденного на смертную казнь, который утверждает свою невиновность.

Верховный суд штата Миссури احتم составляетemesmit живоцаговременная переоценка приговоренного к смерти Марселуса Уильямса в четверг без возможности условно- досрочного освобождения, основанная на результатах тщательного переосвенения сложных образцов ДНК, которые подтвердили его заявления о...

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Осуждённый преступник Марселюс Уильямс по-прежнему находится в одиночном заключении
Осуждённый преступник Марселюс Уильямс по-прежнему находится в одиночном заключении

Верховный суд Миссури препятствует приостановке казней осужденного на смертную казнь, который утверждает свою невиновность.

Верховный суд приказал низшей инстанции аннулировать соглашение о согласии и провести первоначальное слушание по делу в соответствии с первоначальным графиком. Результаты должны быть представлены к 13 сентября, если не будут представлены веские причины для их не представления.

Уильямс неоднократно заявлял о своей невиновности в убийстве Фелиции Гейл в 1998 году, бывшего журналиста газеты St. Louis Post-Dispatch, найденной жестоко убитой в своем доме в Университетском городе. Он был приговорен к смертной казни на 24 сентября.

Соглашение о пожизненном заключении было достигнуто в среду после того, как Уильямс признал вину по соглашению Альфреда, что позволяет подсудимому сохранить свою невиновность, но признать, что суд не будет в его пользу из-за имеющихся доказательств.

Ключевым моментом, приведшим к этому соглашению в среду, стало открытие результатов недавнего тестирования ДНК – отчета, представленного офисом генерального прокурора Миссури в понедельник, перед решающим слушанием, – которое выявило проблемы с обращением с доказательствами, вызывающие сомнения в невиновности Уильямса, согласно сообщениям АП.

Эта история остается в процессе и будет соответствующим образом обновлена.

Несмотря на результаты тестирования ДНК и вызванные ими сомнения, юридическая команда Уильямса твердо отстаивала его невиновность. Несмотря на решение суда, наша приверженность обеспечению справедливости для Уильямса остается непоколебимой.

(Примечание: Текст сохраняет markdown-форматирование, как и в исходном английском тексте.)

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.
Политика

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.

Во время поездки в Аризону Трамп изображает мигрантов в целом как угрозу. Кроме того, он обвиняет своего политического соперника Харриса в ответственности за правонарушения, связанные с мигрантами.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО
Политика

Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО

Факультет поддержки базы НАТО в Гейльнкеркене работает на втором по высоте уровне безопасности, что требует отделения персонала и оставляет после себя многочисленные непокрытые запросы.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Победил на переговорах: Путин беседовал с Трампом на саммите G20 в июле 2017 года.
Политика

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением.

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением. Перед выборами в ландтаги Тюрингии и Саксонии лидер СДПГ СASKИЯ ЭСКЕН усиливает военную поддержку Украины против России. Канцлер ОЛАФ ШОЛЬЦ работает над справедливым и устойчивым миром, заявила Эскен в интервью газетам Funke Media Group. "Пока ПУТИН не

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Среди серьезных опасений, Украина ожидает, что может быть самая разрушительная зима в истории.
Политика

Среди серьезных опасений, Украина ожидает, что может быть самая разрушительная зима в истории.

Среди серьезных опасений, Украина ожидает, что может быть самая разрушительная зима в истории. Украина готовится к суровой и мрачной зиме из-за значительного ущерба, нанесенного ее энергетической и электросистемам в результате российских атак. "Мы имеем дело с самой суровой зимой в нашей истории", - заявил министр энергетики Украины Герман

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Премия "Оскар" вручается 2 марта.
Общество

Фильм, получивший Оскар, из Германии, будет происходить из семян священного смоковницы.

Фильм, получивший Оскар, из Германии, будет происходить из семян священного смоковницы. Первый барьер преодолен. Германия претендует на "Оскар" за лучший иностранный фильм с "Семенем святой смоковницы". Фильм исследует внутренние разногласия в семье, отражающие общественные трещины в Иране, как указано в обосновании. Всего несколько месяцев назад он

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.
Политика

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.

Во время поездки в Аризону Трамп изображает мигрантов в целом как угрозу. Кроме того, он обвиняет своего политического соперника Харриса в ответственности за правонарушения, связанные с мигрантами.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.
Главные темы

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.

В июле Германия установила потрясающий пик солнечной генерации на уровне 10,1 тераватт-часа, сообщает Федеральное министерство экономики. Это примерно 7-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом,Источники возобновляемой энергии смогли произвести в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно