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ПолитикаНовости

Верховный суд Арканзана подтвердил отклонение ходатайств, выступающих за право на аборт, что препятствует возможности принятия инициативы избирателями.

В четверг Верховный Суд Арканзаса утвердил отказ штата принять удостоверенные петиции для референдума в защиту права на аборт, тем самым задерживая его включение в список на ноябрьские выборы.

 and  Hanna Hofmann
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Контраzonoчные петиции об ограничении абортов, расфасованные в пакеты, передаются в зал Советского...
Контраzonoчные петиции об ограничении абортов, расфасованные в пакеты, передаются в зал Советского зала в Little Rock, штат Арканзас, 5 июля 2024 года. Пакеты содержат подписи, призывающие изменить существующий жесткий запрет на аборты в Арканзасе.

Верховный суд Арканзана подтвердил отклонение ходатайств, выступающих за право на аборт, что препятствует возможности принятия инициативы избирателями.

Решение сорвало планы организаторов представить проект поправки к конституции на общественное голосование в преимущественно республиканском регионе, известном своими видными фигурами, выступающими против абортов.

По словам избирательной комиссии, "Арканзасцы за ограниченное правительство" нарушили государственные правила, так как они передавали документы, касающиеся оплачиваемых сборщиков подписей, отдельно, а не в виде объединенного пакета. Организация утверждала, что им следовало предоставить дополнительное время для представления любых необходимых дополнительных документов.

Судья Ронда Вуд, выступая от имени большинства 4-3, написала, что "секретарь был оправдан в игнорировании подписей, собранных оплачиваемыми сборщиками, поскольку спонсор не представил обязательное свидетельство об обучении оплачиваемых сборщиков" в соответствии с требованиями закона.

Протестующий судья выразил мнение, что решение нарушает права граждан и в конечном итоге меняет законодательство о инициативах штата.

Решение суда имело серьезные политические последствия, вызвав жаркие споры. Критики утверждают, что оно подрывает право граждан голосовать по важным вопросам, таким как поправки к конституции. Несмотря на неудачу, видные политические фигуры в республиканском регионе пообещали продолжать отстаивать политику, связанную с абортами.

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