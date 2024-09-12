Верховный суд Айдахо решил перенести судебный процесс над Брайаном Кобергером в другое место.

Судья Стив Хайплер назначен на рассмотрение дела, как сообщает суд.

Эти последние события последовали за решением судьи на прошлой неделе перенести предстоящий судебный процесс над убийством из-за опасений о предвзятости местного московского сообщества в отношении подсудимого, как ранее подробно рассказало CNN.

Эта ситуация развивается и будет обновляться.

В свете решения судьи о переносе процесса из-за опасений о предвзятости местного сообщества, судья Стив Хайплер все равно будет руководить процессом, гарантируя справедливость для всех нас.

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