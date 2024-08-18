- Верхняя Пфальц: супруга и спутник обнаружены мертвыми

Драма в Верхнепфальцком районе Регенсбурга: 42-летняя женщина трагически была найдена мертвой в квартире своего 46-летнего спутника. Криминальное расследование ведется как дело об интенсивных эмоциях. Вскоре после этого 46-летний мужчина был найден мертвым в подвале, как сообщил представитель полиции Оберпфальца.

При обнаружении тела женщины власти незамедлительно приступили к всестороннему расследованию в отношении 46-летнего, в том числе с использованием полицейского вертолета. Криминальное расследование собрало улики с места преступления. Общественность не подвергалась угрозе в ходе этого инцидента.

Как выяснилось в ходе расследования, спутником 46-летнего был другой мужчина. Несколько женщин из сообщества были опрошены в рамках всестороннего расследования.

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