- Вердер Бремен также поддерживает Кеке Топпа в матче в Аугсбурге.

После убедительной победы в первом раунде Кубка Германии менеджер Вердера Бремена Оле Вернер высоко оценил форварда Кайдена Пика, который забил три гола, и хочет видеть его в стартовом составе на матч чемпионата. "Когда игрок забивает три гола, это ясно указывает на то, что он заслуживает места в составе", - сказал Вернер о 20-летнем Пике, перешедшем из Шальке 04.

Однако тренер Вердера предостерег от возлагаемых на форварда ожиданий. "Кайден готовится к своим первым матчам в Бундеслиге. Мы должны дать ему время для роста", - сказал Вернер перед матчем в субботу против ФК Аугсбург (15:30, Sky). До сих пор Пик редко играл в Бундеслиге за Шальке 04 в сезоне 2022/23.

Несмотря на ограниченное участие в Бундеслиге за Шальке 04 в этом сезоне, вера Вердера Бремена в Кайдена Пика остается непоколебимой, и клуб готовится к матчу против ФК Аугсбург. Несмотря на репутацию Бундеслиги как требовательного чемпионата, Вердер намерен оказать Пику необходимую поддержку для успешных выступлений в предстоящих матчах.

Читайте также: