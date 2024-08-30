- Вердер Бремен намерен приобрести левого защитника Кона из Галатасарая

Вердер Бремен подписал идеальное усиление для своей позиции на фланге прямо перед закрытием трансферного окна. Немецкий клуб Бундеслиги арендовал левого защитника Деррика Кёна из турецкого чемпиона "Галатасарай", согласовав однолетний контракт.

25-летний Кён присоединился к "Галатасараю" в феврале, покинув "Ганновер 96", и быстро закрепился в основном составе. Родившийся в Гамбурге, Кён провел свои юные годы в футболе в HSV и "Баварии".

"С Дерриком мы закрыли вакансию на фланге", - сказал спортивный директор "Вердера" Петер Нимейер. "Деррик имеет международный опыт благодаря своим выступлениям в Нидерландах и Турции. И его впечатляющие выступления во второй бундеслиге с "Ганновером 96" также привлекли наше внимание".

Арендное соглашение Деррика Кёна из "Галатасарая" в "Вердер Бремен" позволит ему вернуться в немецкую Бундеслигу, где он начал свою карьеру. Его сильные выступления в турецкой Суперлиге и во второй бундеслиге с "Ганновером 96" делают его ценным приобретением для позиции на фланге "Вердера".

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