- Верди выступает за очередной протест против соглашения MSC

С приближением решения Гамбургского парламента о участии MSC в компании HHLA Hafenlogistik протестующие готовят еще один марш против сделки. Профсоюз Verdi призывает рабочих, докеров и общественных критиков принять участие (начиная с 2 PM) от Landungsbrücken до ратуши и штаб-квартиры HHLA в HafenCity.

По мнению Verdi, соглашение угрожает не только рабочим местам в HHLA, но и позициям в других компаниях порта, включая общую операцию порта и операции Lasch. Кроме того, MSC получит значительное право вето через сделку.

Красно-зеленый сенат Гамбурга стремится привлечь MSC, чтобы укрепить HHLA и обработку контейнеров. Город будет владеть 50,1%, в то время как MSC будет владеть 49,9%. Изначально город владел примерно 70%, а остальное находилось в свободном обращении.

Взамен MSC планирует увеличить объем грузов на терминалах HHLA с следующего года, стремясь почти удвоить его до одного миллиона стандартных контейнеров в год к 2031 году. Кроме того, швейцарская судоходная компания планирует построить новый немецкий штаб в Гамбурге и увеличить уставный капитал HHLA на 450 миллионов евро в сотрудничестве с городом.

Изначально сделку планировалось утвердить во время последнего заседания парламента перед летними каникулами. Однако, так как оппозиция заблокировала окончательное голосование, оно было перенесено на 4 сентября во время первого заседания после летних каникул. При двух третях большинства красно-зеленой коалиции в парламенте решение сената в пользу соглашения практически гарантировано.

Протестующие готовятся выразить свои опасения по поводу возможного влияния сделки на различные рабочие места в порту во время марша, сосредоточившись на влиянии компании 'Shipping'. Несмотря на опасения Verdi, MSC обязалась увеличить объем грузов на терминалах HHLA, что может существенно повлиять на деятельность 'Shipping'.

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