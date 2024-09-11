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Верди призывает работников Haspa начать забастовку

Сотрудники Haspa, Hamburg Sparkasse, планируют усилить свои финансовые просьбы, участвуя в полноценной однодневной забастовке, поддерживаемой профсоюзом Verdi. Объявлена предупредительная забастовка.

 and  Vladimir Milov
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- Верди призывает работников Haspa начать забастовку

Лица, имеющие дело с Hamburger Sparkasse Haspa, могут столкнуться с перебоями в работе в четверг. Профсоюз Verdi объявил о полном дневном прекращении работы среди сотрудников государственных банков, совпадающем со вторым раундом переговоров. Чтобы усилить свои требования, запланирован митинг, который начнется в Германиихаус на Дамторштрассе 1 и завершится в штаб-квартире профсоюза на Бесенбиндерхофе 60 утром.

Verdi требует различных вещей, таких как увеличение заработной платы на 12,5%, ежемесячную надбавку не менее 500 евро и дополнительные 250 евро в месяц для ученической оплаты. Предложение работодателя составляет увеличение на 5,0% к октябрю или ноябрю, 2,5% с 1 января 2026 года и дополнительные 2,0% с 1 января 2027 года, сроком на 43 месяца.

К сожалению, "последнее соглашение о заработной плате произошло прямо перед всплеском инфляции, поэтому сотрудники испытали значительное реальное снижение заработной платы в последние два года", - заявила Александра Люерссен, директор профсоюза Verdi. Будучи крупнейшим сберегательным банком в Германии, Haspa должна взять на себя ответственность перед своими сотрудниками и отстаивать их права в ассоциации работодателей.

Другие государственные банки также могут быть затронуты прекращением работы Verdi, что может привести к широким перебоям. Несмотря на разные предложения по увеличению заработной платы, важно, чтобы Hamburger Sparkasse Haspa, как ведущее учреждение в Германии, выслушала обеспокоенность своих сотрудников и стремилась к справедливому урегулированию.

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