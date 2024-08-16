- Верди: Первые работники МЧС увольняются

В споре о соглашении об усилении персонала некоторые сотрудники Медицинской школы Ганновера временно объявили забастовку. Об этом сообщил представитель профсоюза Verdi. Профсоюз представил требования к соглашению об усилении персонала президенту МХГ 8 мая, и срок уже истек. Verdi призывает к предупредительной забастовке.

По словам Медицинской школы Ганновера, это означает ограничения. Плановые операции, госпитализации и амбулаторные лечения могут быть перенесены. Однако "скорую помощь" "будут продолжать оказывать адекватно".

Сначала планируется ограниченная предупредительная забастовка, значительных последствий не ожидается, объявил профсоюз. Число участников не было сразу доступно. Профсоюз ожидает, что правительство Нижней Саксонии откроет путь к переговорам о зарплате.

Требуется дополнительное регулирование, с соглашением об усилении персонала, направленным на обеспечение адекватного уровня персонала. Кроме того, баланс нагрузки через свободные дни должен быть реализован, когда согласованные уровни персонала не достигнуты.

Verdi придерживается своего требования о коллективном соглашении. Ранее заявления от МХГ указывали на то, что в качестве государственного учреждения оно не может устанавливать собственные нормы оплаты труда. Президент МХГ предложил соглашение о мерах по усилению, которое было отклонено.

Глава сектора Verdi Дэвид Матрай объяснил, что соглашение об усилении отличается от коллективного соглашения - оно менее надежно, и профсоюз не вовлечен. "Поэтому мы отвергаем нижнесаксонский особый путь и настаиваем на своем требовании о коллективном соглашении", - сказал он.

Текущий спор в Медицинской школе Ганновера касается требований к соглашению об усилении персонала в профессиях медицинского ухода, как заявили в Verdi. Введение дополнительного регулирования с соглашением об усилении персонала обеспечит адекватный уровень персонала и реализует баланс нагрузки через свободные дни.

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