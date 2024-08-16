Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПрофессии медсестер

Верди: Первые работники МЧС увольняются

Долгое время говорилось о напряжении в профессиях-уходах, сотрудники Медицинской школы Ганновера хотят облегчения - и соответствующее коллективное соглашение.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Споры вокруг контракта на переквалификацию рабочих мест привели к началу временных забастовок в...
Споры вокруг контракта на переквалификацию рабочих мест привели к началу временных забастовок в Медицинской школе Ганновера, согласно информации профсоюза Verdi.

- Верди: Первые работники МЧС увольняются

В споре о соглашении об усилении персонала некоторые сотрудники Медицинской школы Ганновера временно объявили забастовку. Об этом сообщил представитель профсоюза Verdi. Профсоюз представил требования к соглашению об усилении персонала президенту МХГ 8 мая, и срок уже истек. Verdi призывает к предупредительной забастовке.

По словам Медицинской школы Ганновера, это означает ограничения. Плановые операции, госпитализации и амбулаторные лечения могут быть перенесены. Однако "скорую помощь" "будут продолжать оказывать адекватно".

Сначала планируется ограниченная предупредительная забастовка, значительных последствий не ожидается, объявил профсоюз. Число участников не было сразу доступно. Профсоюз ожидает, что правительство Нижней Саксонии откроет путь к переговорам о зарплате.

Требуется дополнительное регулирование, с соглашением об усилении персонала, направленным на обеспечение адекватного уровня персонала. Кроме того, баланс нагрузки через свободные дни должен быть реализован, когда согласованные уровни персонала не достигнуты.

Verdi придерживается своего требования о коллективном соглашении. Ранее заявления от МХГ указывали на то, что в качестве государственного учреждения оно не может устанавливать собственные нормы оплаты труда. Президент МХГ предложил соглашение о мерах по усилению, которое было отклонено.

Глава сектора Verdi Дэвид Матрай объяснил, что соглашение об усилении отличается от коллективного соглашения - оно менее надежно, и профсоюз не вовлечен. "Поэтому мы отвергаем нижнесаксонский особый путь и настаиваем на своем требовании о коллективном соглашении", - сказал он.

Текущий спор в Медицинской школе Ганновера касается требований к соглашению об усилении персонала в профессиях медицинского ухода, как заявили в Verdi. Введение дополнительного регулирования с соглашением об усилении персонала обеспечит адекватный уровень персонала и реализует баланс нагрузки через свободные дни.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Состояние Кубка мира по турниру The Masters поддерживается.
Федеральные земли Германии

Статус чемпионов чемпионов мира гарантирован на четыре года.

- Статус чемпионов чемпионов мира гарантирован на четыре года. Известные Соревнования в Котбусе, расположенные на периферии Олимпийских игр в Париже, вновь получили престижный титул этапа Кубка мира от Исполнительного комитета Международной федерации гимнастики (FIG) на период с 2025 по 2028 год. Это престижное мероприятие состоится с 20 по 23 февраля

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
В ближайших событиях в лесу Тарандт планируется создать Центр Наук.
Федеральные земли Германии

Грилленбургский замок скоро превратится в научный центр

В окрестностях Дрездена, в лесу Тарандт, спрятаны исторические сокровища. Эта охотничья хижина первоначально была построена для Веттинера и впоследствии способствовала научно-исследовательским работам. Сейчас она просыпается после долгого сна.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Из-за вспышек африканской чумы свиней необходимо даже здоровым на вид свиньям провести эвтаназию.
Федеральные земли Германии

Удаление скота из-за ограниченности пространства: многочисленные животные подвергаются убою

Экономическая деятельность фермеров осложняется африканской свинкой, но на фермах по-прежнему остается скот. Возникает возможность убоя животных.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

В глазах американских оценщиков, переговоры в Дохе проходили в благоприятной обстановке....
Политика

ХАМАС твердо против уступок по соглашению о перемирии в Газе.

ХАМАС твердо против уступок по соглашению о перемирии в Газе. В то время как мировые державы стремятся к соглашению о перемирии в переговорах по Газе, регион остается нестабильным. Предложение о новом компромиссе представлено ХАМАСу в Дохе, но организация отвергает это предложение и твердо придерживается своих конечных требований. Переговоры о перемирии

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Некоторые исследования предполагают, что некоторые точки у южного полюса Луны создают идеальные...
Главные темы

Исследователи предлагают превратить Луну в спасательное судно

Исследователи предлагают превратить Луну в спасательное судно Земное биоразнообразие стремительно сокращается. Если не принять мер, некоторые виды животных и растений могут навсегда исчезнуть. Ученые предложили инновационное решение для сохранения видов: превратить Луну в ковчег. Эта революционная концепция была представлена в журнале "BioScience". Предложенный метод сохранения генетического материала или

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно