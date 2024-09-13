Вера сторонников Трампа в процедуру выборов особенно низка в шести ключевых штатах, согласно данным опросов CNN.

Большинство или более двух третей вероятных избирателей в шести штатах, в том числе Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Висконсин, выражают некоторую уверенность в том, что голоса в их штате будут поданы и подсчитаны точно. Уровни доверия варьируются от 68% в Аризоне до рекордных 79% в Висконсине, которые чувствуют себя уверенно или очень уверенно. Только в Висконсине большинство, 52%, очень уверены в процессе голосования своего штата, в то время как в Мичигане и других штатах менее половины.

На дебатах между Трампом и вице-президентом Харрис Трамп продолжил свою кампанию по ослаблению доверия к избирательной системе, отказываясь признавать свое поражение на выборах 2020 года и угрожая преследовать выборных чиновников, если он вернется к власти, в то время как распространяет необоснованные критические замечания о голосовании по почте в Пенсильвании.

Существует значительное политическое разделение среди избирателей в каждом штате в отношении избирательной системы, что отражает попытки Трампа подорвать ее легитимность. Данные показывают, что 71% сторонников Харрис очень уверены в процессе голосования своего штата, в отличие от среднего показателя всего 15% среди сторонников Трампа в этих штатах. Сторонники Трампа, как правило, не доверяют системе, и значительные доли все еще сомневаются в ее честности.

В Джорджии, где недавние изменения правил выборов вызвали обеспокоенность, разрыв доверия между сторонниками Харрис и Трампа в процессе выборов существенно сокращается. Сторонники Харрис в Джорджии менее уверены, чем в других штатах, с 82% выразивших некоторую степень доверия, по сравнению с показателем 92% и выше в других пяти штатах. Этот разрыв меньше, чем в других штатах, с разницей примерно в 20 пунктов по сравнению с 40-50 пунктами в других пяти штатах.

Результаты совпадают с ситуацией два года назад, когда от 40 до 48% вероятных избирателей на промежуточных выборах в нескольких из этих штатов выразили сильную уверенность в точности выборов. Уверенность среди сторонников Харрис в штатах колеблется от 91 до 100%, в то время как сторонники Трампа имеют более низкий уровень доверия, колеблющийся от 13% до 65%.

Результаты опроса подтверждают другие недавние опросы, в том числе национальный опрос ABC News/Ipsos, опубликованный перед Днем труда, в котором 92% сторонников Харрис заявили о своей готовности принять результаты выборов, по сравнению с 76% среди сторонников Трампа. Опрос CNN, проведенный в июле, показал, что 71% американцев сомневаются, что Трамп уступит, если проиграет выборы, что на 14 пунктов больше, чем перед выборами 2020 года. В том же опросе многие избиратели считали, что проигравший на выборах должен принять результаты и уступить, при этом 85% зарегистрированных избирателей и 77% сторонников Трампа согласились с этим.

Уверенность сторонников Харрис в процессе выборов отражает широко распространенное мнение о том, что эта кампания является вопросом защиты демократии. Во всех шести штатах сторонники Харрис выбирают "защиту демократии" как свой главный вопрос на выборах, с средним показателем 43% в каждом штате, выбравших его в качестве главного вопроса при голосовании. С другой стороны, в среднем только 9% сторонников Трампа считают этот вопрос своим главным приоритетом.

Опросы для опросов CNN проводились с 23 по 29 августа 2024 года среди 682 зарегистрированных избирателей в Аризоне, 617 в Джорджии, 708 в Мичигане, 626 в Неваде, 789 в Пенсильвании и 976 в Висконсине. Результаты для вероятных избирателей, которые представляют собой взвешенный общий итог всех зарегистрированных избирателей, которые, как ожидается, примут участие в этом году, имеют погрешность выборки плюс-минус 4,7 пункта в Аризоне, Джорджии и Пенсильвании; плюс-минус 4,9 пункта в Мичигане и Неваде; и плюс-минус 4,4 пункта в Висконсине. Более подробная информация доступна здесь.

Несмотря на усилия Трампа по дискредитации избирательной системы, большинство избирателей в этих штатах все еще верят в процесс голосования своего штата, при этом сторонники Харрис демонстрируют особенно высокие уровни доверия. Политика играет значительную роль в формировании доверия избирателей, как показывает широкий разрыв в доверии между сторонниками Трампа и Харрис.

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