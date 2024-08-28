- Венецианский кинофестиваль начинается с дани Сигурни Уивер.

Актриса Сигурни Уивер из США получила почетного "льва" на дебютном показе Венецианского кинофестиваля. В 74 года она шутливо заметила: "Мой лев займет место рядом со мной в самолете", имея в виду итальянское название награды "Леоне д'Оро". Она также добавила: "Он присоединится ко мне в гондоле, и, я думаю, моему мужу придется привыкнуть к тому, что он будет делить с нами постель".

Актриса Камилль Коттин произнесла трогательную речь в честь Уивер. После этого режиссер Джеймс Кэмерон, в видеообращении, сказал: "По моему мнению, "Оскар" должен был бы принадлежать ей уже много лет назад".

В прошлом году фестиваль в основном посещали итальянские и европейские актеры из-за голливудской забастовки. Но в этом году красную дорожку украсили многие международные звезды. Актрису Кейт Бланшетт и музыканта Патти Смит сфотографировали вместе.

Режиссер Тим Бёртон появился со своей партнершей, актрисой Моникой Беллуччи, держась за руки. Их фильм "Бетлджус" был запланирован как первый после церемонии открытия. Кроме Беллуччи, в фильме снялись Майкл Китон, Вайнона Райдер, Виллем Дефо и Дженна Ортега.

Речь Камилль Коттин была посвящена почетному льву, полученному Сигурни Уивер. Джеймс Кэмерон выразил мнение, что Уивер заслуживала "Оскар" много лет назад.

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