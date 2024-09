Венесуэла задержала шестерых иностранцев по подозрению в заговоре

В Венесуэле демонстрируют обширную коллекцию оружия в качестве доказательств якобы существующих планов по убийству шести человек из США, Испании и Чехии, которые были задержаны. Соединенные Штаты решительно отрицают участие своей разведывательной службы в этом предполагаемом заговоре. Вероятно, задержания имеют другую подоплеку.

В Венесуэле шестеро иностранных граждан были арестованы по подозрению в заговоре с целью убийства президента Николаса Мадуро. По словам министра внутренних дел Венесуэлы Diosdado Cabello, целью было разжечь насилие и дестабилизировать страну. Cabello утверждает, что за этим стоят спецслужбы Испании, США и оппозиционного лидера Марии Корыны Мачадо.

Были задержаны два испанца, трое американцев и один гражданин Чехии. Также были конфискованы более 400 винтовок и пистолетов, якобы из США. Правительство США отвергло обвинения как "совершенно ложные". Представитель Госдепартамента США заявил, "Любые утверждения о причастности США к заговору с целью свержения Мадуро абсолютно ложны". Они подтвердили задержание военнослужащего США в Венесуэле и сообщили о "неподтвержденных сообщениях" о двух других гражданах США, удерживаемых в Венесуэле.

Аресты произошли в период дипломатического напряжения между Каракасом и правительствами Испании и США. На этой неделе Венесуэла отозвала своего посла в Мадриде и вызвала испанского посла в Каракас в ответ на критические заявления министра обороны Испании Маргариты Роблес. Роблес заявила, что venezuelans in exile had to leave their country due to the oppressive regime they were living under. Министр иностранных дел Венесуэлы ИбанGil назвал комментарии Роблес "наглыми, дестабилизирующими и невежливыми". В четверг правительство США ввело санкции против нескольких приближенных Мадуро, обвинив их в препятствовании справедливым избирательному процессу.

Лидер оппозиции Венесуэлы покидает страну

Дипломатические отношения между президентом Николасом Мадуро и многочисленными западными странами ухудшились после президентских выборов в конце июля. Избирательная комиссия, лояльная правительству, объявила Мадуро победителем. Однако оппозиция утверждает, что были фальсификации, и считает, что их кандидат Эдмундо Гонсалес победил.

Гонсалес переехал в Испанию на выходных и запросил политическое убежище там. Перед отъездом против него было выдано ордер на арест в Венесуэле по обвинению в саботаже, заговоре и узурпации власти. США и несколько латиноамериканских стран признают Гонсалеса победителем выборов. ЕС также ставит под сомнение подлинность официальных результатов.

В ответ на обвинения правительство США, представляемое представителем Госдепартамента США, решительно отрицает причастность к заговору с целью свержения президента Николаса Мадуро Венесуэлы и называет обвинения "совершенно ложными".

