Венгрия выступает за отступление от правил ЕС в области убежища

Венгрия через письмо, написанное министром Европы Яношем Бока, сообщила в ЕК о желании быть освобожденной от регламентов ЕС по вопросам беженцев. Бока объявил об этом на платформе X, заявив, что были приняты необходимые шаги для связи с комиссаром ЕС по вопросам внутренних дел Йлвой Johansson. Если изменения в договорах ЕС позволят это исключение, Венгрия намерена предпринять необходимые действия, подобно тому, как это сделали Нидерланды, добавил Бока. Несмотря на это, Венгрия продолжает твердо стоять на страже зоны Шенгена.

В своем письме к Йлве Johansson Венгрия считает, что усиленный национальный контроль над миграцией является единственным способом достичь своих целей и противодействовать нелегальной миграции, которую они рассматривают как вопрос безопасности.

Бока уже намекал на выход из регламентов ЕС по вопросам беженцев в сентябре. Ранее Нидерланды также запросили подобное исключение у ЕК. Лидер радикально-правой партии Свободы (PVV) Герт Вилдерс, впервые вошедший в коалицию, воспринял это как "существенное указание на то, что свежий ветер дует через Нидерланды".

Получение такого исключения маловероятно. Обычно это требует согласия всех 27 стран-членов ЕС. Кроме того, страны ЕС уже согласовали пересмотренную реформу asylum и должны ее реализовать.

Правоцентристское правительство Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном сохраняет антимигрантскую позицию, что приводит к долгим спорам с ЕК.

В сентябре Бока заявил, что Венгрия может запросить исключение из регламентов ЕС по вопросам беженцев, подобно запросу Нидерландов. Тем не менее, Венгрия остается приверженной зоне Шенгена, несмотря на свою антимигрантскую позицию под руководством правоцентристского правительства премьер-министра Виктора Орбана.

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