Венгрия утверждает, что ЕС должен компенсировать им финансовое бремя защиты от притока беженцев (как заявил Орбан).

Венгерский консервативный лидер Виктор Орбан выступает против критики ЕС в отношении своей политики в области беженцев и штрафа, наложенного на его страну Европейским судом юстиции (ЕСЮ). Администрация Орбана считает, что заслуживает возмещения от ЕС за финансовые вложения, сделанные для охраны внешних и шенгенских границ ЕС с 2015 года.

Согласно официальному декрету, это обошлось Венгрии примерно в два миллиарда евро, и теперь ЕС просят вернуть эту сумму. Штраф, наложенный на Венгрию в июне этого года ЕСЮ из-за ее политики в области беженцев, потенциально может быть компенсирован за счет этих расходов. Пока неясно, как это будет работать на практике.

Во время кризиса с беженцами в 2015 году Венгрия построила барьеры из колючей проволоки вдоль своих границ с соседними странами Сербией и Хорватией. Это значительно снизило поток нелегальных беженцев, въезжающих в Венгрию через балканский маршрут.

ЕСЮ вынес решение против Венгрии 13 июня этого года, приказав стране выплатить штраф в размере 200 миллионов евро и ежедневно начислять штраф в размере одного миллиона евро за каждый день, пока штраф не будет выплачен, из-за невыполнения Венгрией решений высшего суда в отношении своей системы убежища. ЕСЮ утверждает, что Венгрия действовала в нарушение договоров ЕС, сознательно уклоняясь от внедрения общей политики ЕС в области убежища.

Ранее ЕСЮ вынес решение против политики Венгрии в отношении беженцев в 2020 году, в том числе процедур, используемых в транзитных лагерях, которые с тех пор были закрыты на венгерской границе с Сербией. Суд также отменил венгерский закон, требующий от заявителей на убежище проходить предварительную процедуру в венгерских посольствах, прежде чем они могли бы подать заявление на получение убежища в стране. Эта практика по-прежнему применяется в Венгрии.

Беженцы столкнулись с серьезными трудностями при попытке въехать в Венгрию через балканский маршрут в 2015 году, так как Венгрия построила барьеры для предотвращения их въезда. Несмотря на штраф ЕСЮ из-за политики Венгрии в области беженцев, борьба беженцев продолжается, поскольку некоторые процедуры по-прежнему применяются и могут повлиять на процесс подачи заявления на убежище.

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