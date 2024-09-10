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ПолитикаНовостиНефть

Венгрия и Словакия продолжают получать нефть из России

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута

Венгрия и Словакия продолжают получать нефть из России

В результате разногласий по поставкам российской нефти в Украину венгерская нефтяная корпорация MOL предложила "устойчивый метод" в качестве ответа. Вторник стал днем, когда венгерское правительство похвалило этот "инновационный подход". Согласно сообщениям, MOL заключила контракты с поставщиками и операторами трубопровода "Дружба". С понедельника MOL взяла на себя "контроль над затрошенными объемами нефти на границе между Украиной и Белоруссией".

Трубопровод "Дружба", подконтрольный российской компании Transneft, соединяет нефтяные месторождения в западной Сибири с европейскими нефтеперерабатывающими заводами. В Белоруссии трубопровод разветвляется, северная ветвь проходит через Польшу в Германию, а южная - через Украину в Чехию, Словакию и, в конечном итоге, в Венгрию. В июле Венгрия и Словакия обвинили Украину в препятствовании поставок нефти компании Лукойл через трубопровод, что угрожало их энергетической безопасности.

После конфликта России с Украиной в 2022 году ЕС прекратил импорт российской нефти - однако есть исключения. Чтобы дать центральным европейским странам время приспособиться, нефть продолжает циркулировать через южную ветвь трубопровода "Дружба". Венгерский президент Виктор Орбан поддерживает тесные отношения с российским президентом Владимиром Путиным. В понедельник вечером MOL объявила, что их новое "устойчивое решение" позволяет избежать нарушения санкций ЕС против России.

Новые контракты венгерской нефтяной корпорации MOL с поставщиками и операторами трубопровода гарантируют бесперебойную поставку нефти через трубопровод "Дружба", несмотря на санкции ЕС. Несмотря на прекращение импорта российской нефти ЕС, Венгрия по-прежнему зависит от нефти из этого трубопровода для удовлетворения своих энергетических потребностей.

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