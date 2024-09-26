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Венди нацелилась на неисправные машины Макфларри, предложив промо-акции на 1 доллар.

Макдоналдс получил репутацию из-за частых поломок机器 мороженого, что привело к созданию независимого сайта, отслеживающего неисправные аппараты для приготовления МакФлюри. Венди Сейпс воспользовалась этой возможностью, чтобы воспользоваться ситуацией.

 and  Wendy Allen
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Венди продолжает предлагать $1 апельсиновый сладость до конца сентября
Венди продолжает предлагать $1 апельсиновый сладость до конца сентября

Венди нацелилась на неисправные машины Макфларри, предложив промо-акции на 1 доллар.

Венди́с предлагает мороженое Фрости за $1 до 1 октября, а также сотрудничает с сервисом МакБью́зт, который информирует о ресторанах Макдоналдс с неисправными морозильными установками для мороженого.

Уменьшенная цена также может привлечь охотников за скидками, которые не так часто посещают рестораны и тратят меньше денег, когда это делают, что учитывает снижение продаж фастфуда и уменьшение посещаемости ресторанов.

Мороженое Фрости Венди́с уже давно является любимым сладким лакомством для поклонников, когда их аппетит требует, а техника Макдоналдс выходит из строя – обычно на два-три часа подряд, как объявила сеть, не упоминая Макдоналдс явно.

По данным МакБью́зт, почти 15% морозильных установок для мороженого Макдоналдс были неисправны к четвергу. Машины чаще всего неработоспособны между 11 часами утра и 3 часами дня, с наибольшим количеством проблем в Чикаго, Хьюстоне, Лас-Вегасе, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Венди́с отметила местоположение своих ресторанов на карте МакБью́зт, чтобы направить поклонников к "надежному и вкусному альтернативному варианту". На сайте также есть баннер, рекламирующий предложение по мороженому Фрости за $1.

МакБью́зт был запущен несколько лет назад Рашиком Захидом, который испытывал те же разочарования из-за неисправных морозильных установок в Макдоналдс. Он объяснил CNN, что сервис работает, используя данные из приложений iOS и Android Макдоналдс.

Если морозильная установка для мороженого неисправна, приложение Макдоналдс удаляет заказ на мороженое из корзины, сказал Захид. Когда это происходит, на карте mcbroken.com появляется красная точка, обозначающая недоступность.

Макдоналдс ответил CNN, выразив свой энтузиазм в отношении того, как страсть клиентов превращается в клиентоориентированные решения для улучшения опыта клиентов.

Венди́с и Макдоналдс уже несколько лет соперничают в области холодных десертов. Венди́с представила ограниченные по времени вкусы, такие как тыквенный пирог и мятный, чтобы повысить популярность Фрости. Макдоналдс также часто рекламирует новые вкусы для своего МакФлю, но недавно представил миниатюрный размер в ответ на запросы клиентов о цене.

В рамках своей бизнес-стратегии по привлечению клиентов в это время Венди́с предлагает мороженое Фрости за $1 небольшого размера до 1 октября. Из-за частых проблем с морозильными установками для мороженого в Макдоналдс многие клиенты обращаются к ближайшему Венди́с в поисках надежного и вкусного альтернативного варианта, особенно во время обеденного перерыва.

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