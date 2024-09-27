Велоспорт столкнулся с очередной трагической потерей перспективного молодого гонщика в течение короткого периода времени.

Сегодня грустный день для голландского велоспорта. Велосипедист Бас ван Белле, выступающий за команду Wielerploeg Groot Amsterdam, ушел из жизни в возрасте 24 лет. Голландский союз велоспорта (KNWU) объявил об этом печальном известии на своем сайте. Причины смерти ван Белле остаются неясными.

"KNWU с глубокой скорбью и печалью воспринял известие о внезапной смерти Баса ван Белле", - заявил союз. "Мы оплакиваем его уход, Бас оставил пустоту в сообществе велоспорта. Наши мысли с его семьей - родителями и сестрами Лиза и Лоэ, друзьями и всеми, кто знал Баса. Мы будем помнить его как доброго и приятного человека, а также многообещающего велосипедиста". Кроме того, был открыт онлайн-альбом соболезнований.

Visma: "Глубокие соболезнования всей семье"

Ван Белле представлял люксембургскую континентальную команду Leopard Pro Cycling в 2019 и 2020 годах. После ухода из команды он вернулся в Wielerploeg Groot Amsterdam. Для амстердамской команды он добился нескольких выдающихся результатов. В 2023 году он занял третье место в Tour de Okinawa в Японии, третье место в этапе Course Cycliste de Solidarnosc в Польше и пятое место в NK для элитных гонщиков без контракта. Его последняя гонка состоялась всего неделю назад. На Ronde van Midden-Brabant он занял 65-е место в воскресенье.

Бас ван Белле был старшим братом Лоэ ван Белле, который в настоящее время выступает за Visma Lease a Bike. Его младшая сестра Лиза также является частью Proximus-Cyclis CT. Команда Visma выразила свои deepest condolences Лоэ и его семье через X: "Мы глубоко опечалены внезапной смертью Баса, вашего брата и сына", - сказали они. "Наши мысли с вами и вашими близкими в это трудное время. Мы желаем вам силы и мужества в предстоящие дни, и наши соболезнования выражаются всей семье и друзьям Баса".

Ранее стало известно о смерти 18-летней велосипедистки Мюриэль Фуррер на чемпионате мира в Цюрихе. Швейцарская велосипедистка попала в аварию в четверг и, к сожалению, скончалась в больнице в пятницу из-за серьезных травм.

"Внезапный уход Баса ван Белле оставил пустоту в мире спорта, в частности, в голландском велоспорте и командах, которые он представлял". "Несмотря на свой молодой возраст, Бас уже добился значительных успехов в спорте, его достижения в различных соревнованиях свидетельствуют о многообещающем будущем в этой области".

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