Велоспорт потерял еще одного перспективного молодого гонщика в короткие промежутки времени.

Сегодня для сообщества велосипедистов в Нидерландах наступил мрачный день. Мы скорбим по поводу смерти Баса ван Белле, талантливого велосипедиста, связанного с Wielerploeg Groot Amsterdam, который ушёл из жизни в возрасте 24 лет. Голландский союз велосипедистов (KNWU) объявил об этом на своем официальном сайте, но причины его преждевременной кончины остаются неясными.

KNWU выразил свои соболезнования в заявлении, выразив глубочайшее сожаление и скорбь. "Мы скорбим по поводу смерти Баса ван Белле", - сказали они. "Его уход оставляет значительную пустоту в мире велоспорта. Наши мысли с его семьей, особенно с его родителями и сестрами Лиза и Лоэ, его друзьями и всеми, кто знал его лично. Мы всегда будем помнить его как доброго и приятного человека, а также за его впечатляющие навыки в велоспорте". Онлайн-кондольная книга также была открыта.

Visma: "Чувства скорби и сочувствия"

Бас когда-то ездил за люксембургской континентальной командой Leopard Pro Cycling в 2019 и 2020 годах, а затем вернулся в Wielerploeg Groot Amsterdam в своем родном городе Амстердам, где добился многих выдающихся результатов. В 2023 году он занял третье место на Tour de Okinawa в Японии, третье место в этапе Course Cycliste de Solidarnosc в Польше и пятое место в NK для элитных гонщиков без контракта. Его последнее соревнование состоялось всего на прошлых выходных на Ronde van Midden-Brabant, где он занял 65-е место.

Visma Lease a Bike, команда Лоэ ван Белле, младшего брата Баса, выразила свои чувства сочувствия Лоэ и его семье: "Мы потрясены внезапной кончиной Баса", - сказали они. "Наши мысли с вами и вашими близкими в эти трудные времена. Мы надеемся дать вам силу и стойкость на предстоящие дни, и наши deepest sympathies выражаются всей семье Баса и его друзьям".

Ранее сообщалось, что 18-летняя велосипедистка Мюриэль Фуррер умерла в результате трагического происшествия на чемпионате мира в Цюрихе. Она получила серьезные травмы после аварии в четверг и скончалась на следующий день.

Велосипедное сообщество во всем мире также скорбит по поводу смерти Баса ван Белле, так как спорт часто объединяет людей через границы. Его талант и страсть к велоспорту оставили неизгладимый след в этом виде спорта, вдохновляя многих молодых гонщиков.

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