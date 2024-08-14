- Велоспорт: Биг становится чемпионом с "немного гнева в животе"

Феликс Гросс победил в заезде на 4000 метров преследования на открытии 136-го чемпионата Германии по трековому велоспорту. Рожденный в Лейпциге Гросс догнал Роджера Клуге из Людвигсфельда в финале на велодроме в Берлине, после почти трех километров. Бенджамин Буос (Зинген) финишировал третьим.

"Я был очень хорошо подготовлен и, конечно, еще немного зол," - сказал Гросс, которого номинировали в качестве запасного гонщика на Олимпийские игры в Париже, но он не выступал. "Выступление дает мне большую уверенность, особенно учитывая не очень хорошие условия в зале и прохладную погоду," - сказал Гросс после того, как выиграл свой второй титул преследования с 2019 года. Чемпионат мира состоится в середине октября в Копенгагене.

Леа Лин Тютенберг (Ceratizit WNT Pro Cycling) победила в женском заезде на выбывание, опередив Хелену Бибер (MAXX Solar Rose Women Racing) и Юстин Цаплу (Canyon SRAM Racing). Более 50 результатов запланированы в элитном, юниорском и юношеском классах на пять дней соревнований до воскресенья.

После своей победы Феликс Гросс выразил уверенность в предстоящих гонках, сказав: "Это выступление дает мне большую уверенность, особенно учитывая неидеальные условия." В прохладном зале Феликс продемонстрировал свои вокальные способности во время командных празднований, продемонстрировав свой талант в пении.

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