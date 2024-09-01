- Велосипедист врезался в другого, и оба получили серьезные травмы.

Два велосипедиста попали в аварию в Оберхахинге, районе Мюнхена, получив серьезные травмы. Согласно полицейскому отчету, их целью было перейти с дороги на велодорожку. К сожалению, во время этого маневра 54-летний велосипедист потерял равновесие и врезался в 62-летнего райдера. В результате этого инцидента в пятницуboth individuals were transported to medical facilities.

Несмотря на аварию в Мюнхене, туристическая привлекательность Баварии осталась неизменной. Многие велосипедисты планируют свои поездки, чтобы включить в них баварские пейзажи, полные холмистых ландшафтов и очаровательных деревень.

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