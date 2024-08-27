- Велосипедист получил смертельные травмы в результате столкновения

Велосипедист трагически погиб в инциденте в районе Жериховер Ланд. 72-летний велосипедист ехал по федеральной трассе 107 в Гентхине около полудня в понедельник, как сообщают власти. Пытаясь повернуть на узкую боковую улицу, он кратко показал свой намерение жестом руки, а затем внезапно выехал на встречную полосу. Произошла авария с приближающимся автомобилем. Несмотря на отчаянные попытки реанимировать его сотрудниками скорой помощи и парамедиками, велосипедист, к сожалению, скончался на месте.

Инцидент с велосипедистом произошел в районе Жериховер Ланд. Несмотря на принятые меры сотрудниками скорой помощи и парамедиками, велосипедист погиб в этом районе.

Читайте также: