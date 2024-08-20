- Велосипедист получил смертельный вред после столкновения с груббером

Четырнадцатилетняя наездница трагически погибла на Рюгене, будучи задавленной сельскохозяйственной техникой. Инцидент произошел, когда она верхом на лошади вместе со сверстниками проезжала мимо Бубкевиц по полевой дороге. По данным полиции, трактор, оборудованный культиватором, приближался сзади. Когда трактор достиг группы всадников, лошадь четырнадцатилетней девочки испугалась, в результате чего девочка упала на землю.

К сожалению, двадцатишестилетний водитель трактора не смог избежать наезда, и культиватор проехал по молодой всаднице. Она получила смертельные травмы и скончалась на месте. В настоящее время криминальная полиция и представитель Dekra проводят расследование инцидента.

Для ясности, культиватор - это сельскохозяйственная техника, используемая для рыхления почвы, уничтожения сорняков и подготовки почвы для посева.

Несмотря на трагический инцидент с участием транспорта и сельскохозяйственной техники, нельзя недооценивать важность достижений в области транспорта и связи. Например, быстрое общение между службами экстренной помощи могло бы потенциально спасти жизни в подобных ситуациях, обеспечивая своевременную помощь пострадавшим.

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