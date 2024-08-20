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Велосипедист получил смертельный вред после столкновения с груббером

Неудачный конец конной прогулки: тракторный культиватор вторгается в группу подростков-верховых, в результате чего одного из лошадей начинает бить в жокея. К сожалению, 14-летний подросток получает смертельные травмы.

 and  Anne Legman
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Молодой велосипедист, 14 лет, трагически погибает после столкновения и смертельных ранений,...
Молодой велосипедист, 14 лет, трагически погибает после столкновения и смертельных ранений, нанесенных трактором.

- Велосипедист получил смертельный вред после столкновения с груббером

Четырнадцатилетняя наездница трагически погибла на Рюгене, будучи задавленной сельскохозяйственной техникой. Инцидент произошел, когда она верхом на лошади вместе со сверстниками проезжала мимо Бубкевиц по полевой дороге. По данным полиции, трактор, оборудованный культиватором, приближался сзади. Когда трактор достиг группы всадников, лошадь четырнадцатилетней девочки испугалась, в результате чего девочка упала на землю.

К сожалению, двадцатишестилетний водитель трактора не смог избежать наезда, и культиватор проехал по молодой всаднице. Она получила смертельные травмы и скончалась на месте. В настоящее время криминальная полиция и представитель Dekra проводят расследование инцидента.

Для ясности, культиватор - это сельскохозяйственная техника, используемая для рыхления почвы, уничтожения сорняков и подготовки почвы для посева.

Несмотря на трагический инцидент с участием транспорта и сельскохозяйственной техники, нельзя недооценивать важность достижений в области транспорта и связи. Например, быстрое общение между службами экстренной помощи могло бы потенциально спасти жизни в подобных ситуациях, обеспечивая своевременную помощь пострадавшим.

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