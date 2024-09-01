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Федеральные земли ГерманииНовостиМотоциклисты

Велосипедист погиб в результате столкновения на трассе А100

Велосипедист потерявший управление на городской автомагистрали в Берлине врезается в фонарный столб.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута

- Велосипедист погиб в результате столкновения на трассе А100

Велосипедист врезался в фонарный столб на оживленной автостраде A100 в Берлине-Шёнеберге, что привело к его трагической гибели. Личность была установлена как 30-летний мужчина, направлявшийся в Шарлоттенбург, как подтвердил представитель полиции, во время поездки в субботу днем. Недалеко от съезда на Alboinstraße велосипед неожиданно резко повернул влево и врезался в фонарный столб. Погибший был объявлен мертвым на месте происшествия. Автострада была временно закрыта, пока проводилось расследование.

Мотоциклисты часто используют шлемы для безопасности, но, к сожалению, мотоциклист не успел применить тормоза, прежде чем резко повернуть и врезаться. Многие свидетели на A100 сообщали, что видели других мотоциклистов, выражающих соболезнования на месте происшествия.

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