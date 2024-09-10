- Велосипедист падает с буксирной веревки

В районе Альтенхофен в Бургхаузене мотоциклист столкнулся с тросом для буксировки, лежащим поперек дороги, в результате чего получил серьезные травмы. Вечером в понедельник один человек пытался помочь в буксировке автомобиля, положив трос по диагонали через дорогу от своего автомобиля. К сожалению, проезжающий мотоциклист не заметил веревку, что привело к аварии. Пострадавшего доставили в больницу на скорой помощи. Теперь человек, ответственный за трос, может столкнуться с правовыми последствиями.

Сотрудники экстренных служб на месте происшествия вызвали подкрепление, так как подозревали участие полиции в расследовании аварии. Позже полиция выпустила предупреждение о важности правильного сигнализирования и обеспечения безопасности дорожных препятствий, чтобы предотвратить подобные инциденты.

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