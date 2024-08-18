Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиМакс Эберл

Веллер в "Карро-конфликте" с Эберлом высказал эту точку зрения.

Комментарий CEO Леверкузена спровоцировал значительное смятение у члена совета директоров Баварии Эберля. Начальник спортивного департамента DFB Вёллер пытается внести ясность в ситуацию.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
В течение длительного времени спортивный директор DFB ранее занимал подобную должность в Байере...
В течение длительного времени спортивный директор DFB ранее занимал подобную должность в Байере Леверкузен.

- Веллер в "Карро-конфликте" с Эберлом высказал эту точку зрения.

Глава Bayer, Фернандо Карро, дал Руди Вёллеру, спортивному директору DFB, понятное объяснение его критики в адрес Макса Эберля. Однако Вёллер отметил, что заявление Карро ("У меня нет добрых слов для Макса Эберля, абсолютно никаких") было, возможно, чересчур резким. Вёллер объяснил, что Карро, скорее всего, просто пытался развлечь фанатов, но его слова были слишком жесткими по отношению к Эберлю. "Он об этом пожалел", - добавил Вёллер, имея за плечами многолетний опыт работы спортивным директором в Леверкузене.

Как сообщает "Киккер", Карро негативно отзывался о Эберле на встрече с фанатами. Это было спровоцировано затянувшимися переговорами по трансферу игрока Леверкузена Джонатана Таха в "Баварию". Карро якобы сказал: "Я бы не вел переговоры с ним". Позже Карро извинился за свои слова.

Вёллер, хорошо знакомый с такими встречами, прокомментировал: "Я понимаю, все хотят немного развлечься и развеселить фанатов. Конечно, накопилось некоторое раздражение и оно вылилось. Может быть, это было немного слишком, но в конце концов, все это забудут". Вёллер уверен, что мнение Карро о Эберле более положительное, чем это прозвучало в его заявлении.

Эберль не стал отвечать резкими словами. "Конечно, можно было бы сейчас начать масштабную словесную перепалку. Но честно говоря, это не моя цель", - заявил он. Эберль отметил, что слова Карро говорят сами за себя, но теперь он видит их по-другому: "Только одна фраза приходит на ум: Слова - серебро, молчание - золото".

Макс Эберль стал объектом критики со стороны главы Bayer, Фернандо Карро, на встрече с фанатами, сообщает "Киккер". Эберль, спортивный директор Леверкузена, не стал отвечать резкими словами, а вместо этого сказал: "Слова - серебро, молчание - золото".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.
Федеральные земли Германии

Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.

Тридцативосьмилетний individal попал в тяжелую аварию на шоссе А81, потеряв управление при обгоне на мокром покрытии. Несмотря на героические efforts медиков стабилизировать его состояние, мужчина скончался от полученных травм.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Гром получает искренние, заключительные приветствия
Федеральные земли Германии

Гром получает искренние, заключительные приветствия

- Гром получает искренние, заключительные приветствия Команда Берлин Стром завершила свой сезон в ЕЛФ (Европейской лиге футбола) разгромным поражением. С результатом 14-47 (7-33) они уступили Рейн Флеймз на стадионе Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena. Местная команда к перерыву имела преимущество в 26 очков, что подчеркивало растущую неравномерность конкурентоспособности в ЕЛФ. Обе команды не

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
КСЧ Тренер Кристиан Эйхнер Переживает Удовлетворение
Федеральные земли Германии

Карлсрухерский СК без усилий завоевал титул в своем выезде в Лотте.

КСК продолжает свою безпроигрышную серию, проходит во второй раунд Кубка, оставляя команду из Регионаллиги Лотте без шансов.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

ХАМАС утверждает, что премьер-министр Израиля подрывает мирные переговоры и продлевает конфликт в...
Политика

ХАМАС отвергает предложенные решения из недавних мирных переговоров в Газе.

Договор о мире в конфликте в секторе Газа по-прежнему сталкивается с трудностями. США полностью вовлечены в достижение благоприятного результата. Премьер-министр Израиля Нетаньяху беспокоит ХАМАС, добиваясь крайних уступок.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Права молодых людей перестроены вместо "сцены преступления" в Мюнстере: Каролин Кебекус и аудитория ARD Stun
Культура

Права молодых людей перестроены вместо "сцены преступления" в Мюнстере: Каролин Кебекус и аудитория ARD Stun

Вместо запланированного повторного показа «Логово преступника» в 20:15 на ARD зрители увидели Каролин Kebekus с детьми на экране. ARD прервала вещание, чтобы выступить в поддержку детских прав.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.
Федеральные земли Германии

Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.

Тридцативосьмилетний individal попал в тяжелую аварию на шоссе А81, потеряв управление при обгоне на мокром покрытии. Несмотря на героические efforts медиков стабилизировать его состояние, мужчина скончался от полученных травм.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
США твердо стоят на соглашении о перемирии: Госсекретарь подчеркивает важность диалога на Ближнем Востоке.
Главные темы

США твердо стоят на соглашении о перемирии: Госсекретарь подчеркивает важность диалога на Ближнем Востоке.

После недавних дискуссий о перемирии и освобождении пленников в секторе Газа госсекретарь США Antony Blinken возобновил дипломатические переговоры в Ближневосточном регионе. Blinken прибыл в Тель-Авив в воскресенье, что стало его ninth визитом в район с момента начала столкновений в Газе больше...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно