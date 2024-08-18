- Веллер в "Карро-конфликте" с Эберлом высказал эту точку зрения.

Глава Bayer, Фернандо Карро, дал Руди Вёллеру, спортивному директору DFB, понятное объяснение его критики в адрес Макса Эберля. Однако Вёллер отметил, что заявление Карро ("У меня нет добрых слов для Макса Эберля, абсолютно никаких") было, возможно, чересчур резким. Вёллер объяснил, что Карро, скорее всего, просто пытался развлечь фанатов, но его слова были слишком жесткими по отношению к Эберлю. "Он об этом пожалел", - добавил Вёллер, имея за плечами многолетний опыт работы спортивным директором в Леверкузене.

Как сообщает "Киккер", Карро негативно отзывался о Эберле на встрече с фанатами. Это было спровоцировано затянувшимися переговорами по трансферу игрока Леверкузена Джонатана Таха в "Баварию". Карро якобы сказал: "Я бы не вел переговоры с ним". Позже Карро извинился за свои слова.

Вёллер, хорошо знакомый с такими встречами, прокомментировал: "Я понимаю, все хотят немного развлечься и развеселить фанатов. Конечно, накопилось некоторое раздражение и оно вылилось. Может быть, это было немного слишком, но в конце концов, все это забудут". Вёллер уверен, что мнение Карро о Эберле более положительное, чем это прозвучало в его заявлении.

Эберль не стал отвечать резкими словами. "Конечно, можно было бы сейчас начать масштабную словесную перепалку. Но честно говоря, это не моя цель", - заявил он. Эберль отметил, что слова Карро говорят сами за себя, но теперь он видит их по-другому: "Только одна фраза приходит на ум: Слова - серебро, молчание - золото".

Макс Эберль стал объектом критики со стороны главы Bayer, Фернандо Карро, на встрече с фанатами, сообщает "Киккер". Эберль, спортивный директор Леверкузена, не стал отвечать резкими словами, а вместо этого сказал: "Слова - серебро, молчание - золото".

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