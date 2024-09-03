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ПолитикаНовостиНемецкие железные дороги

Великобритания стремится взять под контроль и управлять своими железнодорожными корпорациями непосредственно.

Тяжкие обвинения предъявлены корпорациям

 and  Elizabeth Wells
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Великобритания стремится взять под контроль и управлять своими железнодорожными корпорациями непосредственно.

Великобритания переживает времена, напоминающие испытания, с которыми столкнулась Германия, с частыми задержками и сбоями, вызывающими раздражение. В ответ только что избранное лейбористское правительство Великобритании стремится взять под контроль железнодорожные компании путем национализации, фактически обратив назад политику, проведенную бывшим консервативным премьер-министром Маргарет Тэтчер.

Сегодня в Лондоне Парламент готовится голосовать по законопроекту, предлагающему эти изменения, спонсируемому министром транспорта Луизой Хай. После окончания действующих контрактов или возникновения оснований для расторжения договоров ответственность за предоставление услуг перейдет к государственным операторам.

В настоящее время в Великобритании насчитывается 28 уникальных железнодорожных компаний, каждая из которых обслуживает разные регионы. Критики уже давно выражают обеспокоенность задержками поездов, сбоями и высокими ценами на билеты. В прошлом даже забастовки приводили к сбоям в работе. Профсоюзы утверждают, что работники эксплуатируются, так как прибыль в основном получают менеджеры и акционеры.

Если законопроект будет принят, министр Хай также планирует создать новую государственную компанию "Британские железные дороги", которая также возьмет на себя ответственность за "Network Rail", некоммерческую организацию, отвечающую за ветхое железнодорожное хозяйство Великобритании.

Ранее британская железнодорожная система уже обсуждалась в контексте национализации. После Второй мировой войны четыре основных оператора слились в государственную компанию "Британские железные дороги". Однако когда консервативное правительство Маргарет Тэтчер приватизировало государственные предприятия, "Британские железные дороги" были распущены.

С другой стороны, ситуация в железнодорожном секторе Германии существенно отличается. Государственная компания "Deutsche Bahn" является лидером рынка. Хотя она работает как акционерное общество, федеральное правительство полностью владеет ею. "Deutsche Bahn" не только управляет железнодорожными службами по всей стране, но и контролирует большинство ветшающего железнодорожного хозяйства в Германии. Однако в связи с растущими задержками поездов и высокими показателями сбоев в работе неоднократно звучали призывы разделить компанию и отделить сеть и операции.

После того как лейбористское правительство Великобритании объявило о своих планах национализировать железнодорожные компании, "Deutsche Bahn" может послужить ориентиром. В Германии также звучат призывы к улучшению в связи с частыми задержками и сбоями.

В Германии, где "Deutsche Bahn" работает как государственная компания с полным владением федерального правительства, ведутся дискуссии о разделении сети и операций из-за растущих задержек и сбоев в работе поездов.

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