- Веймарский случай с маской от коронавируса под пристальным вниманием BGH: оценка предыдущего решения

Федеральный верховный суд Германии (BGH) в Карлсруэ в среду (в 10:30) рассмотрит, было ли законным осуждение судьи из Тюрингии, обвиняемого в судебном произволе в связи с его решением по мерам против COVID-19. Судья пытался отменить обязательное ношение масок в двух школах в Веймаре. Его решение было впоследствии отменено в высших инстанциях, но он был признан виновным в судебном произволе судом Эрфурта.

Обвинения в судебном произволе

По мнению судей Эрфурта, подсудимый уже принял решение и манипулировал судебным процессом, чтобы добиться заранее запланированного вердикта. Это было тяжким случаем судебного произвола, как заявил суд Эрфурта в своем решении от августа 2023 года.

Кроме того, судья якобы пытался скрыть свою роль в подготовке дела об обязательном ношении масок. Недели до своего решения он якобы работал над тем, чтобы найти семью с детьми, которую можно было бы использовать для возбуждения дела о защите детей. Ему было назначено условное наказание в два года за судебный произвол. Оба - подсудимый и прокуратура - обжаловали решение. Точная дата решения BGH по делу пока не подтверждена.

Апелляция судьи против осуждения за судебный произвол судом Эрфурта в настоящее время рассматривается высшей инстанцией, судом, известным как Суд справедливости. Несмотря на отмену его решения об обязательном ношении масок в высших инстанциях, обвинения в манипулировании судебным процессом и сокрытии своей роли в подготовке дела об обязательном ношении масок все еще рассматриваются Судом справедливости.

Читайте также: