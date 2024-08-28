Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиСуд Европейского Союза

Веймарский случай с маской от коронавируса под пристальным вниманием BGH: оценка предыдущего решения

В разгар пандемии короны региональный судья объявляет обязательное ношение масок в образовательных учреждениях недействительным. Однако это решение впоследствии отменяется, и судья впоследствии признается виновным в злоупотреблении полномочиями. Федеральный суд готовится вмешаться.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
Высшая судебная власть обдумывает решение против местного магистрата, обвиняемого в фаворитизме.
Высшая судебная власть обдумывает решение против местного магистрата, обвиняемого в фаворитизме.

- Веймарский случай с маской от коронавируса под пристальным вниманием BGH: оценка предыдущего решения

Федеральный верховный суд Германии (BGH) в Карлсруэ в среду (в 10:30) рассмотрит, было ли законным осуждение судьи из Тюрингии, обвиняемого в судебном произволе в связи с его решением по мерам против COVID-19. Судья пытался отменить обязательное ношение масок в двух школах в Веймаре. Его решение было впоследствии отменено в высших инстанциях, но он был признан виновным в судебном произволе судом Эрфурта.

Обвинения в судебном произволе

По мнению судей Эрфурта, подсудимый уже принял решение и манипулировал судебным процессом, чтобы добиться заранее запланированного вердикта. Это было тяжким случаем судебного произвола, как заявил суд Эрфурта в своем решении от августа 2023 года.

Кроме того, судья якобы пытался скрыть свою роль в подготовке дела об обязательном ношении масок. Недели до своего решения он якобы работал над тем, чтобы найти семью с детьми, которую можно было бы использовать для возбуждения дела о защите детей. Ему было назначено условное наказание в два года за судебный произвол. Оба - подсудимый и прокуратура - обжаловали решение. Точная дата решения BGH по делу пока не подтверждена.

Апелляция судьи против осуждения за судебный произвол судом Эрфурта в настоящее время рассматривается высшей инстанцией, судом, известным как Суд справедливости. Несмотря на отмену его решения об обязательном ношении масок в высших инстанциях, обвинения в манипулировании судебным процессом и сокрытии своей роли в подготовке дела об обязательном ношении масок все еще рассматриваются Судом справедливости.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Похожим образом, как и дубовый processionary, золотой осциллятор также может вызывать аллергические...
Федеральные земли Германии

Последнее беспокойство в городе - золотистое журавль.

В течение нескольких лет дуravenый процессионный шелкопряд стал постоянной проблемой в Саксонии-Ангальт. В частности, район Висмут был сильно поражен. В настоящее время в этом регионе вызывают тревогу другие вредители насекомых.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Руководитель фракции АФД в Тюрингии Йорг Хокке объявил о создании теневого кабинета, но пока не...
Федеральные земли Германии

Хоке еще не представил свою команду.

В ноябре лидер АФД в Тюрингии, Björn Höcke, провозгласил образование тени кабинета. Однако его создание остается неполным. Не смущенный этими событиями, оппонент Höcke, Mario Voigt, не выражает удивления.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Примерно две недели назад организаторы обнародовали расписание для десятой итерации.
Федеральные земли Германии

В настоящее время проходит десятая часть Берлинского фестиваля поп-культуры.

Отмечается 10-летняя годовщина Берлинского фестиваля. В этом году основное внимание будет уделено африканским музыкантам и готовится несколько сюрпризов, отличных от усредненной музыкальной сцены.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно

Последние

Похожим образом, как и дубовый processionary, золотой осциллятор также может вызывать аллергические...
Федеральные земли Германии

Последнее беспокойство в городе - золотистое журавль.

В течение нескольких лет дуravenый процессионный шелкопряд стал постоянной проблемой в Саксонии-Ангальт. В частности, район Висмут был сильно поражен. В настоящее время в этом регионе вызывают тревогу другие вредители насекомых.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Руководитель фракции АФД в Тюрингии Йорг Хокке объявил о создании теневого кабинета, но пока не...
Федеральные земли Германии

Хоке еще не представил свою команду.

В ноябре лидер АФД в Тюрингии, Björn Höcke, провозгласил образование тени кабинета. Однако его создание остается неполным. Не смущенный этими событиями, оппонент Höcke, Mario Voigt, не выражает удивления.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Примерно две недели назад организаторы обнародовали расписание для десятой итерации.
Федеральные земли Германии

В настоящее время проходит десятая часть Берлинского фестиваля поп-культуры.

Отмечается 10-летняя годовщина Берлинского фестиваля. В этом году основное внимание будет уделено африканским музыкантам и готовится несколько сюрпризов, отличных от усредненной музыкальной сцены.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно