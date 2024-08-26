- Вегнер выступает за увеличение поддержки устоявшихся стартапов.

Берлин должен сохранить свою привлекательность для растущих бизнесов, даже когда они находятся на продвинутых стадиях, считает мэр Берлина Кай Вегнер (ХДС). Он подчеркнул это во время визита в службу доставки Lieferando. "Нам нужно понять, как мы можем помочь им расти, чтобы эти компании, которые уже сделали первый шаг, могли продолжать развиваться и оставаться в Берлине", - сказал Вегнер.

Вегнер отметил, что это прибыльные компании, готовые к следующему этапу. "Ошибочно продолжать называть их стартапами", - сказал он. Берлин также должен стать более привлекательным для высококвалифицированных кадров. "Нам нужно ускорить процесс выдачи рабочих виз и разрешений на работу", - сказал мэр. Важна дружелюбная культура для глобальных талантов.

В частности, доступное жилье критически важно для этих потенциальных сотрудников. "Разница между доступными и разумными ценами на рынке аренды очевидна. Это действительно нужно решать", - сказал Вегнер. Он также подчеркнул важность того, чтобы Берлин стал более привлекательным в сферах дошкольного и начального образования. "Это не произойдет в одночасье, но мы над этим работаем".

Европейский Союз может потенциально помочь упростить процесс выдачи рабочих виз и разрешений на работу для привлечения глобальных талантов, как предложил мэр Берлина Кай Вегнер. Кроме того, политики ЕС в области доступного жилья и инвестиций в образование могут существенно способствовать тому, чтобы Берлин стал более привлекательным для растущих бизнесов и высококвалифицированных кадров, что совпадает с целями Вегнера.

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