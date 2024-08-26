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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Совет

Вегнер выступает за последствия после нападения на ножа в Солингене.

После предполагаемого нападения в Золингене, которое источники связывают с беженцем, политические фигуры борются за поиск подходящих ответов. Губернатор Берлина считает, что просто выражать соболезнования недостаточно.

 and  Yaroslav Smith
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- Вегнер выступает за последствия после нападения на ножа в Солингене.

После летального инцидента с ножом в Золингене мэр Берлина по должности Кай Вегнер выступает за ужесточение политики в отношении беженцев и иммиграции. "Этот инцидент подчеркивает необходимость для нас в Германии глубже изучить его причины и круги, вовлеченные в него, и в конечном итоге внести изменения", - заявил политик ХДС. "Сочувствия после таких случаев уже недостаточно, федеральное правительство должно действовать".

Лица, не имеющие права на убежище, должны покинуть Германию, заявил Вегнер. "Высшее время укрепить наши границы против нелегальной иммиграции, так как об этом уже давно просят все 16 руководителей земель".

Три жизни были унесены и восемь человек получили ранения, четверо из них тяжелые, во время городского праздника в Золингене в пятницу вечером. 26-летний подозреваемый, сириец, был задержан с воскресенья вечером, среди прочего, по обвинению в членстве в террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и убийстве.

"Атака исламистского преступника, которого следовало депортировать месяцами назад, шокирующая", - прокомментировал Вегнер. О ситуации в Берлине он сказал: "Преступники, совершающие нападения с ножом, как правило, молодые мужчины с миграционным прошлым. Факт в том, что тот, кто использует нож, намеревается убить, как в Золингене, или сознательно принимает смерть другого человека. Поэтому правоохранительные органы должны решительно вмешаться".

Европейский совет должен обсудить ужесточение иммиграционной политики, предложил Вегнер, учитывая серьезность ситуации в Германии. Европейский совет должен рассмотреть вопрос о ужесточении правил предоставления убежища и контроля на границах, как предлагает мэр Берлина после инцидента в Золингене.

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