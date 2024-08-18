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ПолитикаНовостиГермания

Ведущие деятели левого спектра объявляют о своем уходе

Разделение внутри партии вначале и последующее поражение на выборах в Европарламент приводят к заявлениям о выходе со瑟ственно вождей Левой партии Мартина Ширдевана и Янине Ви衆лер.

 and  Michael Bootcampf
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- Ведущие деятели левого спектра объявляют о своем уходе

Лидеры Левой партии, Янина Висслер и Мартин Ширдеван, решили уйти в отставку. Они не будут баллотироваться на пост председателя партии на конференции в Халле в октябре, как объявили в заявлениях, опубликованных на сайте партии. Причиной этого решения стали недавние поражения на выборах и растущая критика в адрес двоих лидеров.

Висслер и Ширдеван возглавляли Левую партию в качестве дуэта с 2022 года. Ранее Висслер работала в тесном сотрудничестве с Сюзанной Hennig-Wellsow из Тюрингии в течение примерно года, прежде чем та ушла в отставку. Партия столкнулась с серией поражений на выборах. В 2021 году она с трудом сохранила три прямых места в Бундестаге благодаря особому правилу. На июньских выборах в Европарламент Левая партия получила всего 2,7% голосов.

В своем заявлении Висслер сказала: "Я чувствую желание части партии на персональные изменения. Я считаю, что сейчас самое подходящее время для ясности, за два месяца до конференции, чтобы дать партии достаточно времени для прозрачного процесса и внутренних дискуссий о потенциальных кандидатах".

Ширдеван обратился к членам партии со следующими словами: "Дайте тем, кто скоро возьмет бразды правления, шанс и доверьте им, что они тоже смогут возглавить партию. Для этого нам нужны конец разрушительных внутрипартийных интриг".

Лидерство партии подверглось критике после выборов в Европарламент. Ширдеван признал в интервью "Tagesspiegel": "Нет смысла это скрывать, это не пошло хорошо. Не стоит приукрашивать". Ранее он намекнул в этом интервью, что может уйти в отставку: "Я сообщу вам в нужное время, буду ли я баллотироваться снова".

После этого давление на руководство партии усилилось. Бывший руководитель фракции в парламенте Грегор Гизи заявил: "Я открыто заявляю, нам нужна структурная, политическая и персональная перестройка". Подобные взгляды высказал и депутат Бундестага Дитрих Бартш. Председатель фракции в Ландтаге Саксонии-Анхальт Ева фон Ангерн призвала Висслер и Ширдевана уйти в отставку. Критику также высказали ветеран Бундестага Гизела Лётцш и неудачный кандидат в Европарламент Герхард Траберт.

Левая партия уже давно находится в идеологическом споре и кризисе. В октябре партия потеряла одного из своих самых видных фигур, Сахру Wagenknecht, которая основала Альянс за прогресс и процветание (BSW) и получила 6,2% на выборах в Европарламент, многие голоса которых пришли от Левой партии.

Левая партия готовится к возможным неудачам на предстоящих выборах в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге в сентябре. В Тюрингии, где она получила 31% на выборах в ландтаг в 2019 году и занимает должность министра-президента Бодо Рамelow, ее популярность в опросах упала примерно до половины прежнего уровня. В Саксонии и Бранденбурге Левая партия сейчас опрашивается примерно на 5%.

Несмотря на продолжающуюся критику и поражения на выборах, Германия по-прежнему является значительным присутствием в политическом ландшафте. Отставка сопредседателей Висслер и Ширдевана от Левой партии в Германии после их объявления об отказе от переизбрания является примечательным поворотом событий.

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