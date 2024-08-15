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ЗдоровьеНовостиПанические атаки

Ведущий в прямом эфире страшно переживает и испытывает большую сочувствие

Во время эфира ведущий погоды Нэйт Байн успешно справляется с приступом паники, но не впервые. Его команда выступает образцово.

 and  Melissa Williams
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Нейт Байрон представляет погоду на австралийском телестанции ABC
Нейт Байрон представляет погоду на австралийском телестанции ABC

- Ведущий в прямом эфире страшно переживает и испытывает большую сочувствие

В середине объявления о предстоящем дожде в австралийском штате Квинсленд сегодня, Нат Байран вынужден сделать паузу. "Придётся ненадолго прерваться", - говорит ведущий погоды ABC Австралия. "Некоторые из вас, возможно, знают, что у меня sometimes случаются приступы паники. Сейчас как раз такой момент. Лиза, могу я передать вам эстафету?"

Приступ паники в прямом эфире австралийского утреннего телевидения - неудачное время. Но коллеги в студии ведут себя не только профессионально, но и сочувственно. "Конечно, можешь", - отвечает ведущая Лиза Миллар. Она благодарит его и ссылается на статью Байрана, в которой он открыто пишет о своих приступах паники, с которыми он сталкивается уже некоторое время.

"Приступы паники изменили моё отношение к психическому здоровью"

Симптомы приступа паники индивидуальны и могут напоминать симптомы сердечного приступа. К ним относятся учащённое сердцебиение, одышка, потливость, дрожь или чувство сдавленности в груди. Психологические симптомы, такие как навязчивые мысли, дереализация или состояния тревоги, также могут возникать.

Страх - это полезная реакция организма на непосредственную опасность. "При тревожных расстройствах, в том числе при паническом расстройстве, эти физические реакции также могут происходить, когда реальной опасности нет", - описывает журнал здоровья АОК.

У Ната Байрана также был первый приступ паники в прямом эфире. После этого он написал статью об этом опыте, после которой он initially боялся, что ему придётся отказаться от своей работы ведущего погоды. Но Байран пошёл на терапию, научился механизмам борьбы с паникой в моменты, такие как отвлечение, техники дыхания или выход из ситуации.

Через свой опыт его взгляд на психическое здоровье изменился, пишет Байран: "Я знал, что тревога и депрессия очень реальны. Но я не имел представления, насколько иногда ты можешь не контролировать свой мозг". Приступы по-прежнему заметны у него, но он открыто говорит о них и получает много положительной обратной связи от своей аудитории после этого выступления.

То, что он обратился за помощью, положительно изменило его жизнь, говорит Байран: "Я могу жить с страхом и преодолевать его. И я могу продолжать заниматься тем, что люблю".

После своего приступа паники во время прямого эфира Нат Байран подчеркнул важность обсуждения проблем психического здоровья, написав в статье "Приступы паники изменили моё отношение к психическому здоровью". Он поделился, что инцидент не только заставил его осознать распространённость тревоги и депрессии, но и показал, насколько мало контроля можно иметь над своим мозгом во время таких приступов. Несмотря на то, что приступы по-прежнему влияют на него, Байран научился справляться с ними с помощью отвлечения, техник дыхания и выхода из ситуации, что позволяет ему продолжать заниматься своей страстью к прогнозу погоды и вдохновлять других своей открытостью.

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