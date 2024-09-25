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Ведущий переговорщик VW относится к ситуации серьезно - IG Metall отвечает соответственно.

 and  Wendy Allen
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Работники Volkswagen принимают участие в демонстрации в Ганновере перед переговорами о зарплате
Работники Volkswagen принимают участие в демонстрации в Ганновере перед переговорами о зарплате

Ведущий переговорщик VW относится к ситуации серьезно - IG Metall отвечает соответственно.

На первых переговорах о зарплате представитель профсоюза Volkswagen предупреждает сотрудников о возможных трудных временах. Несмотря на это, IG Metall остается непреклонным: "Мы стремимся положить конец негативной тенденции". Они добиваются четких обязательств по планируемым увольнениям.

HR-директор Volkswagen Арне Мейсвингель выразил обеспокоенность по поводу 120 000 сотрудников перед переговорами о зарплате. Он заявил: "Нам нужно коллективно преобразовать нашу компанию. Ситуация серьезная", - сказал Мейсвингель в Ганновере. "Глобальная конкуренция может обойти нас. Вот почему требуются немедленные действия". Акцент делается на поиске долгосрочных решений.

Изначально запланированные на поздний октябрь переговоры о зарплате были перенесены после того, как Volkswagen ужесточил свою позицию в начале месяца. "На нашем первом раунде переговоров будет идти речь о выработке общей точки зрения", - сказал Мейсвингель. Кроме того, будет обсуждаться гарантия сохранения рабочих мест в Volkswagen. Volkswagen остается приверженным промышленной работе и местным рабочим местам в Германии, сказал Мейсвингель. Но для этого требуется высокая рыночная конкурентоспособность.

Тем не менее, IG Metall требует от Volkswagen конкретных подробностей о планируемых увольнениях в начале переговоров о зарплате. "Мы хотим ответы сейчас", - сказал Торстен Грогер, глава отделения IG Metall в Нижней Саксонии и ведущий переговорщик. "Мы стремимся положить конец негативной тенденции". Грогер сказал: "Будущее не строят страхом - его разрушают страхом!"

Председатель профсоюзного комитета Volkswagen Даниэла Кавалло согласилась, сказав: "Баланс между безопасностью рабочих мест и экономической целесообразностью не подлежит обсуждению". Кавалло добавила: "Конечно, мы сталкиваемся с серьезными экономическими вызовами. Но их не решают угрозами закрытия заводов". Грогер объявил о жестком сопротивлении. "Мы только начинаем противостояние с компанией, которое будет довольно зрелищным", - сказал он. С 1 декабря также возможны предупредительные забастовки. "Если понадобится, десятки тысяч людей встанут перед заводами Volkswagen и на улицах". IG Metall решительно возражает против увольнений и закрытия заводов по operational reasons и требует повышения зарплаты на 7% для 120 000 сотрудников Volkswagen на шести немецких предприятиях по своей тарифной ставке.

Не только Volkswagen сталкивается с перепроизводством

Расследование Reuters показывает, что помимо Volkswagen многие другие европейские автопроизводители, в том числе Ford, Renault и Stellantis, также сталкиваются с теми же проблемами. Данные об перепроизводстве от аналитической компании GlobalData показывают, что эти проблемы в некоторых случаях даже более серьезны, чем у Volkswagen. В среднем, европейские заводы работали на 60% мощности в 2023 году, что на 10 процентных пунктов меньше, чем их уровень до коронавируса в 2019 году.

Перепроизводство широко распространено в Западной Европе: в Германии, Франции, Италии и Великобритании коэффициенты использования упали до 54%, в отличие от 65% до кризиса. Однако в Испании, Турции, Словакии и Чехии, где зарплаты ниже, коэффициенты использования упали в среднем с 83% до 79%. Минимальный коэффициент использования, необходимый для получения прибыли от завода автопроизводителя, варьируется в зависимости от того, производятся ли они высокомаржинальные люксовые модели или низкопрофильные компактные автомобили. Автопроизводители отказываются комментировать это.

В отрасли 70-процентный коэффициент использования часто считается точкой безубыточности. Автопроизводители, как правило, стремятся к коэффициенту использования 80-90%, чтобы эффективно работать и оставлять время на техническое обслуживание и изменение моделей.

В ответ на отраслевую проблему перепроизводства IG Metall призывает решить проблему у Volkswagen в первую очередь, сказав: "Мы стремимся положить конец негативной тенденции в производстве автомобилей у Volkswagen". Чтобы сохранить конкурентоспособность и безопасность рабочих мест, HR-директор Volkswagen Арне Мейсвингель подчеркивает важность коллективного и эффективного производства автомобилей.

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