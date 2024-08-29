- Ведущий "Херты" говорит о падении уровня команды.

Тренер "Герты" Кристиан Фил не скрывает своего разочарования из-за ухода двух ключевых игроков. "Несомненно, мы теряем двух топ-игроков. Это очевидно с точки зрения спорта. Но нужно уважать решения клуба. Я это делаю", - сказал 44-летний Фил перед матчем его команды с 1. FC Kaiserslautern на "Бетценберге" в субботу (8:30 вечера / Sport1 и Sky).

Недавно клуб продал форварда Хариса Табаковича в TSG 1899 Hoffenheim и защитника Марка Оливера Кемпа в "Комо 1907" / Италия. Оба игрока хотели уйти.

"Герта" борется за выход в высший дивизион

"Это просто футбол", - сказал тренер о Кемпе, который неожиданно получил возможность играть за другой клуб. "Я бы выбрал иначе, так как он ценный актив для нас. Но решение принято.Теперь он в Италии, и я желаю ему удачи", - сказал 44-летний Фил.

Финансово обремененная "Герта" нуждается в доходах от трансферов. Однако основная цель этого сезона - выход в высший дивизион. "Мы будем бороться за очки, выигрывать матчи и играть в привлекательный футбол", - сказал Фил.

Конечно, есть лучшие моменты для продажи игроков, признал тренер. Но для некоторых игроков, стремящихся к своей возможности, это может быть шансом. Команда восстановилась после новостей. "Это может повлиять на команду", - сказал Фил. "Мое чувство - все в порядке. Такой была атмосфера на тренировках этой недели".

Дополнительно к заявлению тренера было добавлено: "Несмотря на потери, мы также получаем финансовую выгоду от этих трансферов, что сейчас очень важно для нас". Кроме того, комментируя уход Марка Оливера Кемпа, Фил сказал: "Он теперь в Италии, преследует свои мечты, и мы желаем ему всего наилучшего".

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