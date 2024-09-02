Ведущий фигурист "Баварии" Макс Эберль собирается жениться на своей давней любви с детства.

В молодости Макс Эберль и Наташа Фрускелла провели короткий роман. Недавно их пути снова пересеклись, и судьба имела другие планы. Сейчас футбольный менеджер Макс Эберль и телеведущая Наташа Фрускелла муж и жена. Макс поделился этой радостной новостью в Instagram, написав: "Миссия выполнена, цикл завершен". Он опубликовал фото, на котором они стоят у водоема.

Как сообщает газета Bild, свадебное торжество состоялось в роскошном ресторане возле Тегернзее. Как сообщается, Макс Эберль, спортивный директор FC Bayern Munich, имеет дом в Роттахе-Эгене, который находится недалеко от ресторана. Согласно сообщению, Макс и его гости наслаждались плаванием в озере днем, за которым последовала свадебная вечеринка с игрой в футбол-теннис и музыкой от DJ.

Наташа Фрускелла - бывшая возлюбленная Макса Эберля. Они были вместе в 14 лет, но их пути разошлись после этого. Они возобновили свои отношения в конце 2022 года. В подкасте, вышедшем в начале 2023 года, Макс Эберль сказал: "Я снова соединился со своей первой любовью после 35 лет. Жизнь находит способ вернуть людей друг к другу, и я очень счастлив и благодарен за это".

Макс Эберль был женат дважды. Его первый брак с Симоне продлился 21 год, прежде чем они расстались в 2019 году. После своего расставания он встречался с Седриной Шаллер, бывшим менеджером команды Borussia Mönchengladbach. С марта 2023 года Макс Эберль работает спортивным директором Баварии. Ранее он был бизнес-менеджером RB Leipzig и начал свою карьеру в Borussia Mönchengladbach в 2005 году, где проработал до 2022 года.

Возобновление романа Наташи Фрускеллы и Макса Эберля привело к захватывающим событиям в их жизни. Во время недавнего свадебного торжества гости наслаждались различными мероприятиями, такими как игра в футбол-теннис и музыка от DJ.

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