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ПолитикаНовостиСДПГ

Ведущий фигура запрещенного по всей стране ИЧ вынужден выйти

Он является посланником Верховного лидера Ирана Хаменеи в Германии. Исламский центр Гамбурга под руководством Мохаммада Хеди Моваттеха был запрещён. Ему был указан срок.

 and  Elizabeth Wells
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После пятинедельного периода после запрета ИЖ бывший лидер, Халид Мобатте, ожидается покинуть...
После пятинедельного периода после запрета ИЖ бывший лидер, Халид Мобатте, ожидается покинуть Германию.

- Ведущий фигура запрещенного по всей стране ИЧ вынужден выйти

К 11 сентября руководитель исламского центра Гамбурга (IZH), признанный экстремистским и запрещенный, должен покинуть Германию. На этой неделе Управление внутренних дел Гамбурга выдало предписание на выезд 57-летнему Мохаммеду Хади Мофаттеху, как подтвердил официальный представитель. Если он проигнорирует это, его ждет принудительное выдворение в Иран за свой счет.

По слухам, Мофаттех является самым уважаемым духовным лидером европейских шиитов, за исключением Великобритании, и якобы подчиняется Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, считаясь его посланником в Германии, согласно офису по защите конституции Гамбурга. Присоединившись к IZH в 2018 году, он играл важную роль в организации в течение некоторого времени.

Представитель не подтвердил, подчинился ли Мофаттех приказу на выезд. Срок для отъезда истекает через 14 дней после выдачи, что указывает на то, что приказ, скорее всего, был выдан в среду. Если Мофаттех вернется, ему грозит тюремное заключение сроком до трех лет.

Выдворение Мофаттеха не было неожиданностью: пять недель назад федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер запретила его IZH и пять других организаций, связанных с центром, как значимое средство иранской пропаганды в Европе. После общенационального изъятия активов и имущества в конце июля также была закрыта Голубая мечеть, находившаяся под управлением IZH на Hamburger Alster.

Интерьер-сентор Гамбурга Анди Grote (СДПГ) считает выдворение логическим следствием. "В качестве высшего религиозного посланника режима в Тегеране его пребывание в Германии окончено. Мы будем решительно бороться с исламским экстремизмом и использовать все средства, связанные с проживанием, для этого".

В конце 2022 года также был выслан из Германии заместитель лидера IZH Седжд Соломан Мусавифар из-за связей с ливанской шиитской организацией "Хезболла". Несмотря на апелляцию в Высший административный суд Гамбурга во второй инстанции, ему не удалось предотвратить депортацию. С 2020 года эта проиранская террористическая организация запрещена в Германии.

Три правовых вызова запрету IZH в Федеральном административном суде

В соответствии с приказом, выданным немецким министерством внутренних дел, IZH, находящийся под контролем Тегерана, преследует неконституционные цели, распространяя принципы Исламской революции в Германии.

Представители запрещенной ассоциации отвергли это как "обвинение" и подали иск. По словам представителя суда, сейчас рассматривается три иска в Федеральном административном суде в Лейпциге. Кроме IZH, также запрещенный исламский культурный центр Франкфурта подал иски, а исламский центр Берлина сделал это ранее.

Основной целью иска является повторное открытие Голубой мечети для верующих, как заявили представители IZH. Закрытие мечети имама Али - ее официальное название - лишает шиитских мусульман, собирающихся там, важного места для молитвы и препятствует их конституционно гарантированной религиозной свободе.

Верующие уже несколько недель собираются возле Голубой мечети во время пятничных молитв.

Решение по срочному ходатайству, поданному центром исламской культуры Франкфурта, не ожидается до конца сентября, как сказал представитель суда. Другие процессы, скорее всего, займут больше времени.

Интерьер-сентор Гамбурга Анди Grote (СДПГ) поддерживает выдворение Мофаттеха из Германии, считая это важным шагом в борьбе с исламским экстремизмом. Несмотря на правовые вызовы запрету исламского центра Гамбурга (IZH) в Федеральном административном суде, Голубой мечети под управлением IZH по-прежнему закрыта, вызывая разочарование среди верующих, которые собираются там на пятничные молитвы.

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