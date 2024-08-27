Вечер в Киеве: Второй мирный диалог в регионах глобального юга

19:58 США осуждают убийство сотрудника Reuters РоссиейБелый дом осудил российскую ракетную атаку на украинский отель, в результате которой погиб советник по безопасности Reuters и двое журналистов получили ранения. Специальный представитель Совета национальной безопасности США выразил соболезнования Reuters в связи с гибелью сотрудника и осудил нападение.

19:25 Зеленский: Операция в Курске - один из шагов к окончанию войныПрезидент Украины Владимир Зеленский считает операцию в районе Курска одним из способов прекратить войну. По словам Зеленского, операция в Курске не связана с мирным соглашением, но является частью плана Украины на победу, который включает операцию в Курске.

19:12 Россия строит новые понтонные мосты в КурскеРоссия построила новые понтонные мосты в районе Курска после того, как Украина разрушила несколько мостов в этом регионе. Спутниковые снимки показывают, как российские силы устанавливают аварийный мост через реку Сейм рядом с разрушенным мостом. Несмотря на это, Украина пытается саботировать эти российские переходы с помощью дальнобойной артиллерии.

19:00 Зеленский собирается представить план мира Байдену, Трампу и ХаррисПрезидент Украины Владимир Зеленский планирует представить свой план по прекращению войны между Россией и Украиной бывшему президенту США Джо Байдену, Дональду Трампу и Камале Харрис в сентябре. Зеленский уточнил, что операция в Курске является важной частью этой стратегии. План также охватывает дипломатические и экономические инициативы.

18:44 Украина ведет учет 136 000 военных преступлений РоссииУкраинские правоохранительные органы ведут учет 136 000 военных преступлений, совершенных российскими агрессорами с начала широкомасштабного вторжения в 2022 году. Украинская прокуратура расследует 660 подозреваемых, из которых 126 признаны виновными, как заявили украинские власти. Однако числа могут быть неполными из-за недоступных территорий, находящихся под контролем России.

18:18 Россия расследует журналистов Deutsche WelleРоссийская служба безопасности (ФСБ) расследует журналиста Deutsche Welle и другого украинского журналиста, обвиняя их в незаконном проникновении в Курскую область России, сообщает ФСБ. Ник Конноли, сотрудник немецкого вещателя Deutsche Welle, и Наталья Нагорная, украинский журналист из вещателя 1+1, якобы освещают события с украинских территорий в Курске.

17:49 Зеленский предполагает, что Украина может производить 1,5-2 миллиона дроновПрезидент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина может производить от 1,5 до 2 миллионов дронов в 2022 году, но ей не хватает средств, как заявил Зеленский. Зеленский считает, что война может закончиться только через переговоры. Украинское правительство должно укрепить свои позиции перед участием в запланированной конференции в этом году, как сказал Зеленский.

17:23 Гросси серьезно обеспокоен ситуацией на Курской АЭСГлава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает серьезной близость боевых действий между Украиной и Россией к Курской АЭС после посещения региона. Он подчеркивает, что наличие атомной электростанции рядом с линией конфликта или военным фронтом является очень тревожной ситуацией. Гросси добавляет, что срочная ситуация требует осторожности при рассмотрении военных операций; однако в настоящее время атомная электростанция работает в "почти нормальных условиях".

16:51 Сырский: Россия направляет 30 000 солдат в КурскГлавнокомандующий украинской армии Александр Сырский считает целью украинской операции в Курске отвлечение российских войск от других секторов, в первую очередь от районов Донецкой области. Сырский сообщает, что Россия направила 30 000 солдат в Курск, и их число растет. Таким образом, Россия снизила свое присутствие в южном направлении, как считает Сырский. Однако бои остаются напряженными в фокусном районе Покровск. Москва сосредотачивает свои лучшие войска в этом районе, сообщает Сырский.

16:25 Российская ракетная атака убивает одного в Харьковской областиРоссийская ракетная атака на город Богодухов в Харьковской области убила одного человека и ранила шестерых, сообщает украинская прокуратура. Ракета попала в автобусную остановку, убив 71-летнюю женщину, и повредила промышленные и жилые объекты, а также многие автомобили.

15:57 Шмыгаль прогнозирует бюджетный дефицит Украины в миллиард долларовПремьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что Украине понадобится дополнительных 15 миллиардов долларов для покрытия финансового дефицита в 2025 году. По данным Reuters, он оценивает бюджетный дефицит на следующий год в 35 миллиардов долларов, планируя покрыть 20 миллиардов из них. Украинское правительство прогнозирует дефицит около 38 миллиардов долларов в 2024 году. Шмыгаль предлагает увеличить налоги и увеличить заимствования на внутреннем рынке долга, чтобы собрать дополнительные средства для войны с Россией. Парламент, как сообщается, рассмотрит эти предложения в сентябре.

15:32 Украина исследует альтернативные методы обороныУкраина переживает крупнейший взрыв и ракетный удар со стороны российской армии с начала конфликта. Эти атаки продолжаются непрерывно, даже ночью. В ответ Украина сейчас изучает различные способы защиты от российских атак, помимо военной помощи от западных стран.

15:11 Зеленский объявляет о успешном испытании отечественного баллистической ракетыПрезидент Украины Владимир Зеленский объявил, что страна успешно испытала свою первую domestically manufactured ballistic missile. Он воскликнул: "Первая украинская баллистическая ракета успешно испытана", похвалив оборонную промышленность страны. Однако Зеленский воздержался от раскрытия дальнейших подробностей о ракете.

14:45 Рябков обвиняет США в причастности к украинскому вторжению в КурскЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обвиняет США в причастности к украинскому вторжению в российский регион Курск. Он намекает, что ответ России на это инцидент может быть более суровым, чем прежде, согласно российским государственным новостным агентствам РИА и ТАСС. Тем не менее, он не предоставляет конкретных доказательств или подробностей, подтверждающих его утверждения о причастности США. Белый дом опровергает это обвинение, заявляя, что не был осведомлен о внезапном украинском вторжении в Курск 6 августа.

14:19 Зеленский приписывает успешный перехват российских ракет Ф-16Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что истребители F-16 уже доказали свою успешность в перехвате российских ракет во время крупной атаки. "Во время этой масштабной ракетной атаки нам удалось сбить некоторые ракеты с помощью F-16", - раскрывает Зеленский. Сообщалось, что самолеты были использованы для отражения массированной воздушной атаки в понедельник. Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия коллективно пообещали предоставить Украине более 60 этих американских истребителей.

13:59 Сирена об угрозе вблизи российской АЭС в КурскеВ российском городе Курске, расположенном в Курской области, коротко прозвучали сирены, предупреждающие об угрозе в воздухе. Согласно репортеру Reuters, сирены предупреждали о потенциальной опасности от ракеты. АЭС в Курске находится под пристальным вниманием главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

13:44 Армия России сообщает о захвате еще одной деревни возле ПокровскаМинистерство обороны России заявляет, что российские войска захватили еще одну деревню возле стратегически важного города Покровск на востоке Украины. Министерство объявило в Telegram, что российские войска захватили деревню Орловка в Донецкой области, российское название украинской деревни Орливка. Несмотря на продолжающиеся столкновения между украинскими силами и российской армией в российском регионе Курск, Россия продолжает продвигать свою наступательную операцию в Донецке, часто объявляя о захвате новых деревень. Покровск, важный логистический центр, остается в центре внимания.

13:21 Лавров предупреждает о последствиях западного шантажаМинистр иностранных дел России Сергей Лавров критикует призыв Украины к своим союзникам использовать предлагаемое Западом оружие для вторжения в Россию как форму запугивания. Он предупреждает, что опасно играть с огнем для западных ядерных держав. Он не предоставляет дальнейшей информации. Ядерная политика России включает использование ядерного оружия, если под угрозой суверенитет или территориальная целостность России.

13:04 Сирский сообщает о продвижении украинских войск в Курске; напряженная ситуация в ПокровскеГлавнокомандующий украинской армии Алексей Сырский сообщает, что украинские войска продолжают продвигаться в российский регион Курск. Однако российские солдаты также продвигаются к городу Покровск в украинском регионе Донецк, где ситуация в целом сложная.

12:42 Мунц предсказывает эскалацию атак на УкраинуПосле серии дроновых атак в течение последних недель Россия, по словам корреспондента ntv Райнера Мунца, сейчас усиливает ракетные удары по Украине. Это не случайно, поскольку осень приближается вместе с отопительным сезоном, Россия, возможно, стремится оказать больше давления на Украину.

12:33 Украинские войска, якобы, захватили 594 российских солдат в КурскеПо словам командующего вооруженными силами Олександра Сырского, Украина якобы взяла в плен 594 российских солдат в Курской области. Это первый случай, когда он сообщает такие цифры. Ранее в этом году газета "Вашингтон пост" сообщила, что идентифицировала по крайней мере 247 российских военнопленных через анализ фотографий и видеозаписей.

12:09 Отключения электроэнергии и ограничения будут продолжаться еще несколько днейПосле самого крупного удара России по Украине с начала конфликта население, как ожидается, будет испытывать строгие меры еще некоторое время. Отключения электроэнергии и "крайние" энергетические ограничения могут продолжаться еще неделю или две, отмечает Иван Плачков, президент украинской энергетической ассоциации, в интервью телеканалу Kyiv24. Плачков заявляет, что масштабный российский удар в понедельник был "одним из самых значительных ударов по энергетической инфраструктуре", направленный на то, чтобы вызвать "полную потерю электроэнергии в энергосистеме".

11:46 Рот: Россия планирует спровоцировать поток беженцев в ЕС с помощью массированных атакПо оценке эксперта по внешней политике СДП Германии Михаэля Ротта, Россия стремится вызвать поток беженцев в Европу посредством своих интенсивных атак на украинские объекты инфраструктуры. Последовательность атак знаменует собой "начало новой кампании разрушения украинской энергетической инфраструктуры", заявил председатель комитета по иностранным делам в интервью порталу Politico. "С одной стороны, планируется нарушить производство оружия в Украине, с другой - ухудшить условия жизни людей в Украине, чтобы спровоцировать новые волны беженцев в ЕС". Кроме того, Рот заявляет, что ущерб настолько велик, что его быстрая ликвидация маловероятна. Рот призывает оказать помощь в предстоящую "трудную зиму" - например, портативными генераторами - и получить разрешение США на развертывание дальнобойного оружия против аэродромов, с которых взлетают российские бомбардировщики.

11:21 Пограничная служба Украины: нет значительных военных движений в БелоруссииПограничная служба Украины сообщает, что не наблюдает никаких значительных военных движений в Белоруссии. Нет никаких признаков soldiers или техники возле границы, заявил представитель пограничной службы Андрей Демченко на украинском телевидении. Тем не менее, угроза для Украины со стороны белорусской границы остается значительной. Недавно Министерство иностранных дел Украины объявило, что Белоруссия сосредоточила значительное количество войск и техники на границе. Белоруссия является близким союзником России.

10:56 Губернатор Белгородской области подтверждает попытки Украины прорваться в БелгородГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает в Telegram, что "появилась информация о том, что противник пытается прорваться через границу".thus подтверждая сообщения из российских Telegram-каналов (см. сообщение от 10:02). "По данным Министерства обороны России, ситуация на границе остается сложной, но управляемой", - заявил Гладков. "Просьба сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации". Губернатор заявляет, что Украина атаковала регион более чем 20 дронами в течение последних 24 часов. Киев пока не комментировал предполагаемые инциденты.

10:50 Отчет: Украина создает новые механизированные бригады для защиты от российской агрессииСогласно отчету независимого украинского портала "Военное поле", Украина создает новые механизированные бригады для оборонительных боев против российской агрессии, которые могут быть Operational к 2025 году. Персонал планируется набирать из украинцев, проживающих за рубежом, и частично обучать там. Механизированная бригада обычно состоит примерно из 2000 soldiers и оснащена тяжелой военной техникой, такой как танки.

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10:44 Глава МАГАТЭ Гросси инспектирует российскую АЭС в КурскеГлава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси якобы прибыл на Курскую атомную электростанцию в одноименном российском приграничном регионе, сообщает агентство ТАСС. Гросси объявил накануне, что лично проконтролирует проверку объекта из-за сложной ситуации. Тысячи украинских soldiers вторглись в Курскую область в результате неожиданной атаки 6 августа. Россия обвиняет Украину в частых нападениях на объект. Украинское правительство пока не официально прокомментировало это.

10:23 ФСБ возбудило дело против журналиста Deutsche WelleРоссийская служба безопасности (ФСБ) якобы возбудила дело против двух иностранных журналистов. Их обвиняют в незаконном проникновении на российскую территорию для освещения событий в Курской области после украинского вторжения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на российское информационное агентство Интерфакс. По данным этого источника, журналисты - корреспондент Deutsche Welle и корреспондент украинского телеканала 1+1. ФСБ якобы возбудила дела против как минимум семи иностранных журналистов, которые якобы освещали события в Курске.

10:02 Украинские войска пытаются прорваться через российскую границу в Белгородской областиУкраинские войска, по сообщениям российских Telegram-каналов, цитируемых The Guardian, пытаются прорваться через российскую границу в южной части Белгородской области. Telegram-канал Mash сообщает, что около 500 украинских soldiers атаковали два checkpoint в Нехотеевке и Шебекино в Белгородской области, и бои ведутся на обоих участках. Белгород граничит с российским регионом Курск, где украинские войска захватили российскую территорию с начала августа.

09:21 "Все, что направлялось в Киев, было уничтожено"Воздушная оборона Украины заявляет, что сбила пять российских ракет и 60 дронов. Россия запустила в общей сложности 10 ракет и 81 дрон, согласно Telegram-каналу Воздушных сил Украины. Примерно 15 дронов и несколько ракет были перехвачены возле Киева, как заявил глава киевской военной администрации Сергей Попко. "Все, что направлялось в Киев, было уничтожено". Десять дронов все еще находились в воздушном пространстве Украины на 9 часов утра по местному времени (8 часов утра по центральноевропейскому летнему времени). Другие дроны потерпели крушение. Три "Кинжал" (кинжал) и два "Искандера" не удалось перехватить, заявил командующий Воздушными силами Николай Олещук. Числа военных не полностью поддаются проверке, но они дают общее представление о масштабе атаки.

08:57 Ночные рейды привели к множеству жертв - Россия запустила ракеты "Кинжал"Россия провела массированные воздушные удары по Украине во второй раз подряд, используя различное вооружение. По данным украинских властей, погибли как минимум четыре человека - двое в результате ракетного удара по отелю в Кривом Роге и двое других в результате атак дронов в Запорожье. Украинские ВВС сообщают, что Россия использовала дальние бомбардировщики, с которых были запущены крылатые ракеты. Также были запущены гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

08:33 Пекин призывает к более широкой поддержке своего мирного предложенияКитай призывает к более широкой поддержке своего мирного предложения. После дипломатических переговоров с Индонезией, Бразилией и Южно-Африканской Республикой специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хай сказал, что эти три страны, представляющие глобальный Юг, имеют значительное влияние на продвижение мира в мире. Они поддерживают коммуникацию tanto с Украиной, как и с Россией и стремятся разрешить конфликт через диалог и переговоры, сказал Ли. Китай и Бразилия опубликовали совместный план мира ранее в этом году, который призывает к проведению мирной конференции со всеми сторонами и без дальнейшего расширения на поле боя. Китай и Россия не присутствовали на мирной конференции в Швейцарии в июне. Россию не приглашали, а Китай решил не участвовать.

08:05 Командир России: Два поселения в Курске "освобождены"

В ходе продолжающихся боев в Курске российская армия заявляет, что "освободила" еще два поселения. По данным российского государственного новостного агентства ТАСС, заместитель начальника главного военного-политического управления российских вооруженных сил и командир чеченского специального подразделения Ачмат, генерал-майор Апти Алаудинов заявил: "Я рад сообщить вам, что сегодня отряд Арбат полностью очистил поселения Нижняя Паровая и Нечаев, и в эту зону входит 1427-й полк. Таким образом, эта область также была очищена и взята под контроль." Ситуация на линии фронта сегодня не изменилась существенно, сказал генерал. "Противник действительно понес сегодня тяжелые потери. Они атаковали весь день и поэтому понес очень тяжелые потери." Эти заявления нельзя независимо проверить. Однако Институт изучения войны (ISW) подтверждает, что понедельник спутниковые снимки показали, что украинские силы действуют непосредственно западнее Нечаева.

07:37 Байден осуждает последние российские атаки как "неприемлемые"Президент США Джо Байден осудил последние российские атаки в понедельник как "неприемлемые". "Я решительно осуждаю продолжающуюся войну России против Украины и ее усилия погрузить украинский народ во тьму", - сказал Байден. Россия никогда не добьется успеха в Украине. Москва целенаправленно атакует "жизненно важные" объекты Украины и пытается "разрушить поставки", заявило немецкое министерство иностранных дел. Британский министр иностранных дел Дэвид Ламми осудил российские атаки как "подлые".

07:05 ISW: Вторжение Украины белорусскими войсками маловероятноИнститут изучения войны (ISW) по-прежнему считает маловероятным вторжение Украины белорусскими войсками. Американский Think Tank ссылается на недавний отчет украинской открытой источниковой новостной организации Frontline Insight и Rochan Consulting, который предполагает, что боевые подразделения Белоруссии обычно действуют только на 30-40% своей полной численности и требуют мобилизации для полного укомплектования подразделений. Такая мобилизация не проводилась. Скорее всего, текущая цель - отвлечь украинские силы от их усилий в других местах вдоль линии фронта, тем самым поддерживая российских troops. Текущее количество российских войск в Белоруссии также недостаточно для координированного вторжения из региона границы Гомель. Кроме того, вторжение Белоруссии в Украину или военное участие в войне ослабило бы способность правителя Александра Лукашенко защищать свой режим. Внутреннее недовольство могло бы резко возрасти. Следующие президентские выборы запланированы на февраль 2025 года.

06:32 Габбард поддерживает Трампа: бывший демократический кандидат в президенты призывает США "отступить от края войны"

Бывший демократический кандидат в президенты и конгрессмен Тулси Габбард, которая с тех пор дистанцировалась от своей партии, поддерживает республиканского кандидата Дональда Трампа на ноябрьских выборах. Она пообещала сделать все возможное, чтобы помочь ему вернуться в Белый дом, сказав, что в качестве президента Трамп сначала убедится, что США "отступят от края войны" на Ближнем Востоке и в Украине. Габбард, бывший солдат Национальной гвардии, баллотировалась на пост президента от демократов в 2020 году, но у нее было мало шансов на успех и в конечном итоге она поддержала Джо Байдена, который выиграл выборы для демократов. Представитель Гавайев выступала за менее милитаризованную внешнюю политику США. Габбард, которой сейчас 43 года, пришлось защищаться от обвинений в том, что ее кампания поддерживалась Россией и была направлена на ослабление демократов.

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06:17 Байден хвалит Моди за визит в Украину

Президент США Джо Байден хвалит индийского премьер-министра Нарендру Моди за его беседы с Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским о желании Украины мира и стабильности. Во время своего недавнего визита в Украину и Польшу Моди выразил полную поддержку возрождения мира в Украине. Белый дом признает восхищение Байдена беседами Моди с Украиной и его визитом в Польшу. Варшава является одним из ближайших союзников Киева в Восточной Европе. Начальник Национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выражает одобрение любому государству, которое примыкает к видению Зеленского справедливого мира.

05:45 Сообщают о множестве взрывов в Киеве

Свидетели в Киеве сообщают о множестве взрывов во время последней атаки дронов на город. Пока нет сообщений о жертвах. Системы ПВО Киева непрерывно мониторили небо в течение ночи, перехватывая входящие ракеты и дроны, нацеленные на столицу, как объявил на Телеграм-канале региональное военное управление.

05:03 Российские самолеты и дроны атакуют Украину

Военные Украины заявляют, что российские бомбардировщики и дроны приближаются к Украине. Украинские источники утверждают, что российские Ту-95мс взлетели с авиабазы Энгельс на юго-западе России. Кроме того, приближаются ударные дроны. Предупреждения были выпущены в различных частях Украины в соответствии с местными властями.

04:04 Количество жертв ракетного удара России в Кривом Роге растет

Согласно украинским сообщениям, число погибших в результате ракетного удара России в Кривом Роге возросло до двух. Украинские СМИ сообщают о возможном защемлении под завалами до пяти человек, ссылаясь на местные и муниципальные администрации. Городская администрация приписывает удар баллистической ракетой, а не обычной бомбе. Однако эта информация еще не была независимо подтверждена.

02:04 Новая атака дронов на Киев

Украинские источники сообщают о новой атаке дронов в регионе Киева. Региональное военное управление Киева сообщило о движении дронов на Телеграм-канале, предупредив местное население и запустив системы ПВО.

00:35 Российский ракетный удар в Кривом Роге унес жизнь одного человека

По меньшей мере один человек погиб в результате ракетного удара России по гражданскому зданию в Кривом Роге. По словам местных властей, под завалами могут оставаться еще пять человек. Глава регионального военного управления в Кривом Роге, Александр Вилькул, подтвердил четыре госпитализации из-за травм. Губернатор Днепропетровской области, Сергей Лысак, сообщил в своем посте на Телеграм, что здание было полностью разрушено. Как и прежде, эти сообщения не были независимо подтверждены, и со стороны России пока нет ответа.

23:19 Зеленский угрожает России местью за авиаудары

Президент Зеленский пообещал отомстить России после широкомасштабных российских авиаударов на этой неделе. Согласно ночному обращению Зеленского, военные действия будут инициированы с помощью истребителей F-16, предоставленных западными странами. Подробности planned retaliation не были раскрыты.

22:03 США защищают Украину от "тьмы"

После российской бомбардировки Украины США обвинили Россию в попытке "оглушить украинский народ во тьме" по мере приближения осени, как заявил Джон Кирби, официальный представитель Совета национальной безопасности США. Кирби осудил российскую воздушную атаку на инфраструктуру Украины и назвал ее "скандальной", а также осудил "продолжающуюся войну России против Украины".

21:20 Принудительные эвакуации объявлены в районе Донецка

Из-за продвижения России в районе Донецка украинские власти объявили обязательные эвакуации. Условия безопасности ухудшились, что привело к эвакуации определенных районов с детьми и их опекунами. Губернатор Донецкой области Вадим Филишкин опубликовал список из 27 поселений в районах Костянтиновка и Селидово, подлежащих обязательной эвакуации. Ранее были объявлены эвакуации в районе Покровска из-за продвижения российских войск.

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