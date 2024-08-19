Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиинвестирование

Веб-камера быстрого питания BurgerFi сталкивается с серьезными проблемами и может прекратить свою деятельность.

БургерFi, в том числе его дочерняя компания Anthony's Coal Fired Pizza, сталкивается с финансовыми трудностями и возможным банкротством. Компания публично объявила о возможности начать процедуру банкротства.

 and  John Stellmacher
Время чтения 2 минут

Веб-камера быстрого питания BurgerFi сталкивается с серьезными проблемами и может прекратить свою деятельность.

БургерФи находится в сложном финансовом положении, что подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются некоторые сети быстрого питания в последнее время. По мере того как клиенты устают от высоких цен и предпочитают есть дома или выбирать более доступные варианты при походе в ресторан, заведения типа Макдональдс, Старбакс, Бургер Кинг и Вэндис столкнулись со снижением посещаемости клиентов и общими продажами, что побудило их предлагать блюда по выгодным ценам, чтобы привлечь клиентов. В аналогичной ситуации Mod Pizza борется с банкротством, а Red Lobster недавно подал заявление о банкротстве.

Согласно документу, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), если БургерФи не получит финансовую помощь от своего главного кредитора или не найдет денег из внешних источников или путем продажи своих активов, он может подать заявление о банкротстве в соответствии с применимыми законами.

В соответствии с кредитным соглашением, главный кредитор БургерФи имеет право потребовать погашения долга немедленно в любой момент. Если такое событие произойдет, БургерФи не сможет погасить долг, что может привести к конфискации и изъятию его активов кредитором.

БургерФи является владельцем БургерФи и Anthony's Coal Fired Pizza. Из-за финансового дефицита компания не уверена, сможет ли она сохранить свои 60 пиццерий и 102 ресторана бургеров.

CNN связался с БургерФи за комментариями, но они пока не ответили.

По словам компании, закрытие магазинов является основной причиной снижения продаж. Кроме того, БургерФи пострадал от роста цен на куриные крылышки и более высоких зарплат, что привело к увеличению операционных расходов.

Оценивая возможные действия для преодоления своих ликвидных проблем, БургерФи объявил в мае, что изучает "стратегические альтернативы". С тех пор его efforts включали поиск дополнительного финансирования, продажу активов или всей компании и переоценку и приоритезирование некоторых обязательств по сравнению с другими, как указано в документе SEC.

9 августа БургерФи согласился получить 2,5 миллиона долларов в виде экстренного финансирования от кредитора. Однако нет гарантии, что эти инициативы покроют все задолженности, заявила компания.

БургерФи стал публичной компанией в 2020 году, и с тех пор его акции упали почти на 60%. Акции упали на 9% и торговались по 33 цента в понедельник.

Несмотря на сложную финансовую ситуацию, управление БургерФи активно исследует способы повышения ликвидности, такие как поиск дополнительного финансирования или рассмотрение продажи активов или всей компании. Борьба за поддержание прибыльности в бизнесе быстрого питания, отмеченная высокими ценами и меняющимися предпочтениями потребителей, затронула многие заведения, в том числе БургерФи.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Железнодорожные власти повышают цены на билеты на поезда
Экономика

Железнодорожные власти повышают цены на билеты на поезда

Железнодорожные власти повышают цены на билеты на поезда Согласно соглашению о бюджете от "трафик-лайт" коалиции, немецкие железные дороги (Bahn) планируют повысить стоимость использования своих путей. В частности, дочерняя компания DB Infrago планирует увеличить тарифы примерно на 18% с 2026 года, что составит около 1,2 миллиарда евро. Дочерняя

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Harley-Davidson отбрасывает программы разнообразия после значительной реакции со стороны консервативных оппонентов инициатив DEI.
Экономика

Harley-Davidson отбрасывает программы разнообразия после значительной реакции со стороны консервативных оппонентов инициатив DEI.

Harley-Davidson отбрасывает программы разнообразия после значительной реакции со стороны консервативных оппонентов инициатив DEI. Harley-Davidson объявил в понедельник, что прекращает свои инициативы по разнообразию и прогрессивности в компании. Иконовый американский бренд присоединяется к растущему списку крупных корпораций, которые отказываются от поддержки политик DEI, которые они недавно поддержали. Harley-Davidson оказался под огнём

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Поезд, перевозящий грузы, и грузовик столкнулись в Мангееме.
Федеральные земли Германии

Поезд, перевозящий грузы, и грузовик столкнулись в Мангееме.

В понедельник вечером в секторе порта Маннеheim произошел трагический инцидент, в котором involve ogłiruеpertensive поезд и грузовик. Доступна актуальная информация.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Блинкен провел пресс-конференцию в Тель-Авиве
Главные темы

Израиль признает предложение о перемирии <unk> ХАМАС продвигает свои действия

Во время своего визита в регион в понедельник госсекретарь США Антони Блинкен охарактеризовал свою встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху как продуктивную. Этот диалог состоялся на фоне продолжающихся переговоров о перемирии в секторе Газа. Блинкен подчеркнул, что возложить на...

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Трамп критикует немецкую стратегию энергетики - 'К сожалению, она не увенчалась успехом'
Политика

Трамп выражает недовольство немецкой энергетической стратегией, заявив, что она, к сожалению, не дала положительных результатов.

Трамп выражает недовольство немецкой энергетической стратегией, заявив, что она, к сожалению, не дала положительных результатов. В мире американских демократов, Трамп и его напарник стали синонимами термина "необычный". Однако 78-летний Трамп восстает против этого ярлыка и призывает к тому, чтобы сделать Вашингтон, округ Колумбия, столицу США, более красивым. Он

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно