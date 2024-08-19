Веб-камера быстрого питания BurgerFi сталкивается с серьезными проблемами и может прекратить свою деятельность.

БургерФи находится в сложном финансовом положении, что подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются некоторые сети быстрого питания в последнее время. По мере того как клиенты устают от высоких цен и предпочитают есть дома или выбирать более доступные варианты при походе в ресторан, заведения типа Макдональдс, Старбакс, Бургер Кинг и Вэндис столкнулись со снижением посещаемости клиентов и общими продажами, что побудило их предлагать блюда по выгодным ценам, чтобы привлечь клиентов. В аналогичной ситуации Mod Pizza борется с банкротством, а Red Lobster недавно подал заявление о банкротстве.

Согласно документу, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), если БургерФи не получит финансовую помощь от своего главного кредитора или не найдет денег из внешних источников или путем продажи своих активов, он может подать заявление о банкротстве в соответствии с применимыми законами.

В соответствии с кредитным соглашением, главный кредитор БургерФи имеет право потребовать погашения долга немедленно в любой момент. Если такое событие произойдет, БургерФи не сможет погасить долг, что может привести к конфискации и изъятию его активов кредитором.

БургерФи является владельцем БургерФи и Anthony's Coal Fired Pizza. Из-за финансового дефицита компания не уверена, сможет ли она сохранить свои 60 пиццерий и 102 ресторана бургеров.

CNN связался с БургерФи за комментариями, но они пока не ответили.

По словам компании, закрытие магазинов является основной причиной снижения продаж. Кроме того, БургерФи пострадал от роста цен на куриные крылышки и более высоких зарплат, что привело к увеличению операционных расходов.

Оценивая возможные действия для преодоления своих ликвидных проблем, БургерФи объявил в мае, что изучает "стратегические альтернативы". С тех пор его efforts включали поиск дополнительного финансирования, продажу активов или всей компании и переоценку и приоритезирование некоторых обязательств по сравнению с другими, как указано в документе SEC.

9 августа БургерФи согласился получить 2,5 миллиона долларов в виде экстренного финансирования от кредитора. Однако нет гарантии, что эти инициативы покроют все задолженности, заявила компания.

БургерФи стал публичной компанией в 2020 году, и с тех пор его акции упали почти на 60%. Акции упали на 9% и торговались по 33 цента в понедельник.

Несмотря на сложную финансовую ситуацию, управление БургерФи активно исследует способы повышения ликвидности, такие как поиск дополнительного финансирования или рассмотрение продажи активов или всей компании. Борьба за поддержание прибыльности в бизнесе быстрого питания, отмеченная высокими ценами и меняющимися предпочтениями потребителей, затронула многие заведения, в том числе БургерФи.

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