Видео в 10:36 показывает российское ракетное нападение на Харьков.

10:01 Число пострадавших при ракетном ударе России по Сумы возрослоЧисло пострадавших при ракетном ударе России по городу Сумы, расположенному на северо-востоке Украины, возросло. По последним данным Министерства внутренних дел Украины, 18 человек получили ранения, в том числе 6 детей. Министерство сообщило об этом в Telegram. Ранее (см. запись 03:34), местные власти Сумы сообщали, что по меньшей мере 13 гражданских, в том числе 4 ребенка, были ранены во время атаки. Российский ракетный удар поразил детский реабилитационный центр и приют в Сумы. Общая ситуация с безопасностью в регионе Сумы ухудшилась с начала проникновения на российский пограничный регион Курск 6 августа. Город Сумы, в котором проживает более 250 000 человек, находится примерно в 350 километрах к востоку от Киева.

09:29 Украина: двое ранены в результате ракетного удара России по КиевуРоссия нанесла новый удар по украинской столице Киеву, используя ракеты (см. записи 05:39 и 06:20). По меньшей мере двое человек получили ранения из-за обломков сбитых ракет, сообщают местные власти. Кроме того, возникли пожары, и были повреждены здания и инфраструктура. Был объявлен общенациональный воздушный тревожный сигнал в течение примерно двух часов между полуночью и ранним утром.

08:57 Российская публика продолжает поддерживать войну в УкраинеРоссийское население продолжает поддерживать конфликт в Украине - даже после украинской диверсионной операции в российском пограничном регионе Курск. Согласно последнему отчету Института изучения войны (ISW), это заключается в его последнем отчете. Ссылаясь на исследования независимого российского опроса Левада-центра, поддержка военной операции России в Украине выросла до примерно 78% в августе, увеличившись с 75% в июле и 77% в июне. Российская публика не показывает признаков усталости от войны, предоставляя Кремлю гибкость в своей стратегии ведения затяжной войны износа против Украины, считают аналитики ISW.

08:11 Украина публикует статистику о потерях российских войскВоенное командование Украины опубликовало новые данные о потерях российских войск в Украине. Согласно этим данным, Россия, по сообщениям, понесла потери около 617 600 soldiers в Ukraine с 24 февраля 2022 года, в том числе 1300 за последние 24 часа. Согласно сообщению из Киева, также были уничтожены девять танков, десять артиллерийских систем, одна средняя артиллерийская реактивная система и 30 дронов. В целом, Россия, по сообщениям, потеряла 8601 танк, 17646 артиллерийских систем и 368 самолетов, 328 вертолетов, дронов, 28 кораблей и одну подводную лодку в результате широкомасштабной атаки, согласно Украине. Иностранные оценки предполагают менее существенные потери - хотя это всего лишь минимальные значения.

07:29 Запорожье под обстрелом 171 раз в деньРоссийские силы, по сообщениям, обстреляли украинский регион Запорожье 171 раз в течение предыдущих 24 часов, согласно Ивану Федорову, военному губернатору Запорожья в Telegram. Было проведено четыре российских авиационных удара по деревням Лобково, Пятигорск и Новоандреевка, в которых было задействовано в общей сложности 95 дронов.

07:03 Спасательные операции освободили живого человека из-под завалов после ракетного удара России по ХарьковуСпасательные службы смогли освободить человека, застрявшего под завалами после ракетного удара России по городу Харьков на северо-востоке Украины, сообщает Reuters. Выживший выразил облегчение вскоре после извлечения. По данным властей, более 40 человек получили ранения, в том числе пятеро детей, в результате ракетных ударов России по Харькову, которые затронули торговый центр и концертный зал в воскресенье днем.

06:20 Масштабный ракетный удар России по КиевуРоссия нанесла серию ударов по Украине, в том числе более десяти крылатых ракет, десятки баллистических ракет и облако дронов. Эти удары затронули столицу Киев и потенциально другие города, согласно украинским ВВС. В результате серии взрывов в Киеве многие жители укрылись в укрытиях. Мэр Виталий Кличко сообщал о звонках в районы Голосеевский и Соломянский экстренным службам. Кличко также сообщал о нескольких пожарах в Telegram, как и глава киевской военной администрации Сергей Попко. Один человек был ранен обломками в районе Шевченковский. "Мы отомстим за все. Враг почувствует это", - сказал глава офиса украинского президента Андрей Ермак в Telegram.

05:39 Киев под огнем: ракетный удар России по столицеСтолицу Киев снова атаковали ракетным ударом, согласно сообщениям украинских военных. Украинские подразделения ПВО заняты отражением атаки, согласно сообщениям в Telegram от украинских военных представителей. Свидетели в Киеве сообщают о нескольких громких взрывах, что указывает на использование систем ПВО. Точное количество запущенных ракет и масштаб ущерба еще предстоит определить.

04:46 Путин: Строительство нового газопровода в Китай идет по плану Подготовка к строительству нового российского газопровода через Монголию в Китай проходит согласно плану, заявил президент Владимир Путин. В интервью монгольской газете "Оноодор", опубликованном на сайте Кремля, Путин сказал, что технико-экономическое обоснование было утверждено, а необходимые технические обследования проведены в январе 2022 года. Предполагаемый газопровод "Сила Сибири-2" должен ежегодно поставлять в Китай 50 миллиардов кубометров природного газа из российского Ямало-Ненецкого автономного округа.

03:34 Российские силы обстреляли центр социальной и психологической реабилитации детей и детский дом в Сумах - 13 пострадавших Российские силы атаковали центр социальной и психологической реабилитации детей и детский дом в Сумах с помощью ракет, ранив 13 человек, в том числе двух детей, сообщает "Украинская правда". Здание находится в жилом районе, пишет газета, ссылаясь на местную военную администрацию.

02:26 Опрос: Большинство поляков поддерживают сбивание российских разведывательных дронов По данным опроса, проведенного польской газетой "Резексполита", около 60% поляков считают, что польская армия должна сбивать российские разведывательные дроны, которые вторгаются в польское воздушное пространство во время атак на Украину. Опрос связан с неизвестным летающим объектом, предположительно, самоубийственным дроном типа Shahed, который пробыл в воздухе над Польшей более 30 минут, прежде чем исчезнуть 26 августа. Полковник польской армии Томаш Древеняк сообщил радио RMF24, что Россия, возможно, тестировала систему ПВО Польши, отправляя дроны в польское воздушное пространство.

00:26 Россия: Есть жертвы среди гражданского населения в Белгородской области от обстрела Украины Губернатор российской области Белгород, Вячеслав Гладков, сообщает, что один человек погиб в результате обстрела Украины в селе Шагаровка близ границы. Трое человек ранены в результате обстрела села Шебекино. Как минимум, еще одно село было обстреляно украинцами.

23:08 Россия сообщает об отражении 158 украинских дронов Россия заявила, что успешно отразила "масштабные" украинские атаки дронами на Москву и 14 других регионов. Всего было перехвачено 158 летающих объектов, сообщает министерство обороны в сервисе Telegram. По официальным данным, 10 дронов атаковали Москву.

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здесь.22:24 Воздушный удар по Харькову: число пострадавших возросло до 47 Количество пострадавших в результате крупного российского воздушного удара по Харькову возросло до 47, в том числе семь детей, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram. В результате удара были поражены несколько гражданских объектов, в том числе торговый центр, как видно на фотографиях из новостных агентств.

21:52 Украинский военный вертолет разбился во время учебного полета - погибли два пилота Два пилота погибли, когда военный вертолет Украины разбился во время учебного полета в Ивано-Козедубском национальном авиационном университете Воздушных сил Украины. Ми-2 вертолет был на учебном полете, когда произошла авария, сообщает государственное информационное агентство Ukrinform. Университет выразил соболезнования и заявил, что расследует причину аварии.

21:06 Украинская энергетическая компания объявила о плановых отключениях электроэнергии Украинская государственная энергетическая компания "Укрэнерго" объявила, что в понедельник ожидаются плановые отключения электроэнергии из-за массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. "Укрэнерго" заявило, что критически важная инфраструктура не будет затронута, но предупредило, что возможны изменения в ограничениях.

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07:29 Мировые лидеры осудили атаку на Сумы Украины После ракетного удара России по центру социальной и психологической реабилитации детей и детскому дому в Сумах, Украина, ведущие мировые лидеры осудили атаку на гражданских лиц. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выразил глубокую озабоченность и призвал немедленно прекратить все военные действия.

14:18 Международные гуманитарные организации предложили помощь пострадавшим семьям в Сумах Международные гуманитарные организации предложили свою помощь семьям, пострадавшим от удара по Сумам. Красный Крест и другие гуманитарные организации пообещали предоставить экстренную помощь, в том числе продовольствие, жилье и медицинские supplies, тем, кто в них нуждается. Организации призвали все стороны обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в город.

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