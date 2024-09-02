- Видео с российским вербовкой в армию побуждает к отказу от чрезмерных пощад Запада

С тех пор, как Россия вторглась на Украину, их армия начала размещать объявления о наборе мужчин. Недавнее видео продвигает негативный образ мужественности и высмеивает современные представления о мужестве.

"На чём наша сила основана?", - спрашивает объявление о наборе

Объявление начинается с фразы "На чём наша сила основана?". Первая сцена показывает солдат за танком, на фоне молодого человека в розовом наряде с татуировками и серьгами. Затем кадр переключается на мрачно выглядящую группу в окопе, за которой следует сцена в кафе. Мужчина в кафе описывается как "заполненный иллюзиями" и пьющий банановый смузи, в то время как в фоновом режиме infantryman открывает консервы ножом. Видео продолжается с такими сравнениями, как "спортивные автомобили против танков" и "мужская мода против пехоты".

В этом объявлении под прицелом находятся мягкие и избалованные мужчины, которые ведут роскошную жизнь. Эта тема продолжается в более старом ролике, где мужчин изображают как тлеющих в деревне или на скучной работе, в то время как волнующая военная служба ждет их. Все объявления о наборе хорошо поставлены, но могут показаться неуютными западным зрителям, так как жестокая реальность войны и обучения не скрывается в визуальных эффектах.

Видео с отсылками

Новое видео содержит две отсылки. В первой сцене решительный солдат несет плюшевого мишку в рюкзаке. Это отсылка к реальному видео с российским солдатом, несущим плюшевого мишку, который, казалось бы, остался безразличным после того, как его задело осколками, зажигая сигарету. Вторая отсылка взята из популярного семилетнего ролика Nike, который задавался вопросом "Из чего сделаны наши девочки?". Ролик начинается с молодой девушки на сцене, чье пение изначально воплощает стереотипные женские качества, но становится все более решительным и уверенным. Визуальные эффекты включают в себя изображения женских спортсменок. "Мы сделаны из железной воли, решимости и страсти - мы сделаны из тяжкого труда и храбрости", - провозглашает ролик. В то время феминистки хвалили этот ролик. Однако сегодня военное использование образа мужественной женской спортсменки используется для усиления своего героического образа.

Уже есть ответные реакции на новый ролик, например, версия, в которой героические сцены заменены реальными кадрами раненых и умирающих солдат. Кроме того, военное внимание России к "нетрадиционным" темам также было критиковано и высмеяно. Даже в более раннем видео один из якобы стоических бойцов оказался подиумной моделью, известной своими провокационными позами.

Наратив ролика явно пропагандирует идею, что современная мужественность и роскошь - это слабости. Кроме того, видео о наборе использует пропагандистские тактики, ссылаясь на другой пропагандистский ролик, Nike, чтобы усилить свой героический образ военной службы.

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