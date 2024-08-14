Видео Кэти Перри под следствием после якобы съемки в охраняемой зоне без разрешения

Согласно заявлению региональных властей, опубликованному во вторник, власти Балеарских островов расследуют инцидент, когда компания, работавшая над видео, снятым в природном парке Ses Salines, не запросила разрешения на съемку.

В этом видео, премьера которого состоялась 8 августа, Перри можно увидеть поющей и танцующей на защищенных песчаных дюнах.

Хотя региональные власти заявили, что изучают музыкальное видео, они уточнили, что не расследуют "преступление против окружающей среды", так как съемка разрешена в этом районе с разрешения.

CNN связывалась с представителями Перри для комментариев.

Этот инцидент является последним в череде проблем для Перри, чей недавний сингл "Woman's World" был раскритикован за устаревшие стереотипы.

Певица также подверглась критике за сотрудничество с спорным продюсером Dr. Luke над песней.

В июне 2023 года певица Kesha и Dr. Luke, настоящее имя которого Lukasz Gottwald, "договорились о решении" в отношении судебного спора, который они вели с 2014 года.

Кеша подала в суд на Готвальда в том же году, требуя расторжения своего контракта на запись и утверждая, что он подсыпал ей наркотики, эмоционально издевался и сексуально assault herself.

Готвальд всегда отрицал эти обвинения и подал встречный иск о клевете и нарушении контракта против певицы в том же году.

Готвальд работал над некоторыми из крупнейших хитов Перри, и певица решила снова сотрудничать с ним над своим предстоящим альбомом "143", выход которого запланирован на 20 сентября.

В мае Перри покинула пост судьи в "American Idol" после семи сезонов в шоу.

CNN's Alli Rosenbloom contributed to this article.

Несмотря на продолжающуюся полемику вокруг недавних решений Перри, Кэти Перри решила отправиться в природный парк Ses Salines для съемки своего видеоклипа. Региональные власти все еще оценивают, были ли получены необходимые разрешения для съемки в этом защищенном районе.

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