- ВФБ выходит в следующий раунд кубка с колоссальной победой 5:0 в Мюнстере.

**Третья обязательная встреча, дебютный успех - "ВФБ Штутгарт" удалось избежать катастрофического начала сезона и уверенно пробиться во второй раунд Кубка DFB, одержав победу со счетом 5:0 над пока непобежденным клубом второй лиги "Преussen Мюнстер". После двух подряд поражений в Суперкубке против "Байера Леверкузен" (3:4 по пенальти) и в матче открытия лиги в Фрайбурге (1:3), вице-чемпионы добились заслуженной победы с голами от Ангело Стиллера (7-я минута), Эрмедина Демировича (15-я), Паскаля Штенцеля (35-я), Ника Вольтемаде (72-я) и Атакана Каразора (80-я, пенальти) перед 12 672 зрителями на полностью заполненном стадионе "Преussen".

Этот результат позволяет Штутгарту и дальше рассчитывать на аналогичные дополнительные доходы в этом турнире, как и в прошлые два года, с выходом в четвертьфинал и полуфинал. В отличие от этого, Мюнстер не смог пройти дальше первого раунда соревнования, как и в прошлом году.

Неоспоримое преимущество с самого начала

Отложенная из-за участия Штутгарта в Суперкубке игра оказалась легкой задачей для гостей. Несмотря на отсутствие последних приобретений, Эль Билаля Туре и Амина Аль-Дакхиля, и дебют 20-летнего таланта Анри Чейса, Штутгарт взял инициативу в свои руки и был вознагражден быстро. После того, как вратарь Мюнстера Мортен Бехрен отразил удар Фабиана Ридера, Стиллер забил с близкого расстояния.

Это раннее преимущество заметно сняло напряжение с команды Себастьяна Хенесса. Через восемь минут они легко обошли защиту Мюнстера и увеличили счет до 2:0. После навеса Стиллера Демирович головой забил с ярда.

Мюнстер пытался ответить, но испытывал трудности в обороне. Третий гол Штутгарта был похож на второй: на этот раз Демирович навесил с левого фланга, и неотмеченный Штенцель забил из убойной позиции. Игра была практически решена до перерыва.

Во втором тайме Штутгарт сохранил контроль, но замедлил темп. Тренер Хенесс воспользовался возможностью и выпустил на поле дополнительных игроков, таких как Джейми Левинг и Дениз Ундув. Давление на ворота Мюнстера не ослабевало, и новый приобретение Вольтемаде забил свой первый гол за клуб, точно пробив в верхний угол, тем самым развеяв последние сомнения. Капитан Каразор также присоединился к авторам голов, реализовав пенальти.

"Обязательная" задержка из-за участия Штутгарта в Суперкубке не помешала их доминированию, и матч стал "обязательной" победой для команды. Несмотря на отсутствие ключевых игроков и дебют молодого игрока, Штутгарт продемонстрировал "обязальный" контроль и легко завоевал победу.

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