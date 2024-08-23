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ВФБ столкнулся с серьезными кадровыми проблемами перед стартом чемпионата во Фрайбурге

Перед матчем Сội с СКим несколько защитников отсутствуют, к сожалению, два из них, согласно заявлению тренера, будут пропускать несколько недель. Несмотря на это, Хенесс не сдается.

 and  Alex Stellmacher
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ожидает получить травмы в ближайшие недели: защитник Штутгарта Энтони Руо
ожидает получить травмы в ближайшие недели: защитник Штутгарта Энтони Руо

- ВФБ столкнулся с серьезными кадровыми проблемами перед стартом чемпионата во Фрайбурге

Защита Штутгарта сталкивается с серьезными проблемами перед предстоящим сезоном Бундеслиги. Центральный защитник Леонидас Стергиу выбыл на несколько недель из-за воспаления спины, а Энтони Руаault не сможет сыграть из-за травмы плеча, как заявил тренер Себастьян Хёнэсс. Яник Кейтель также может не сыграть против своей бывшей команды, SC Фрайбург, в субботу (15:30 по центральноевропейскому времени, Sky), из-за проблем с лодыжкой. Кроме того, международный игрок Максимилиан Миттельштетд был вынужден прервать тренировку в течение недели.

"Это довольно необычная ситуация", - сказал Хёнэсс. Дан-Аксель Загаду и Йоша Вагноман все еще восстанавливаются после травм и не смогут принять участие в дерби против Фрайбурга. Возможен дебют в Бундеслиге новичка Рамона Хендрикса из "Фейеноорда" Роттердам или 20-летнего Анри Чейса.

"Нам придется импровизировать", - добавил Хёнэсс. Юлиан Шустер будет на скамейке запасных для Фрайбурга на этот раз, привнося "новое, освежающее лицо" после длительного пребывания Кристофера Штрейха на этой позиции. Однако Шустер, у которого есть опыт игры и работы с молодежью в SC, вероятно, не потребуется много времени на адаптацию.

Нехватка ключевых защитников заставила Штутгарт полагаться на альтернативы, и Комиссия может рассмотреть вопрос об изменении правил, чтобы помочь им в этой ситуации, возможно, разрешив экстренные аренды или временные усиления.

В связи с текущими проблемами Штутгарта Комиссия может ускорить принятие актов об исполнении, чтобы облегчить поиск временных решений.

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