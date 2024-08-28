- ВФБ смотрит на Монако: успех в Мюнстере вызывает волнение

Успех "Штутгарта" в Кубке Германии

ВФР "Штутгарт" уверенно справился со своей задачей, что продемонстрировало их разгромная победа со счётом 5:0 (3:0) над "Преussen Мюнстер" в первом раунде Кубка Германии. Этот результат стал приятным сюрпризом для швабов, которые начали сезон в Бундеслиге не лучшим образом. Однако профессионалы из "Штутгарта" уже смотрят вперёд, и их внимание уже сосредоточено на завтрашнем дне (6:00 PM/Sky), когда состоится жеребьёвка Лиги чемпионов, важное событие для команды "Штутгарта".

Возбуждение среди игроков

Нападающий Эрмедин Демирович, забивший гол в матче с Мюнстером (15-я минута), выразил волнение команды. "Мы молодые, и мы взволнованы", - сказал он. "Мы соберемся вместе и посмотрим на это, конечно, отпразднуем. Я не думаю, что кто-то из нас играл в Лиге чемпионов. Теперь мы все рады этому и надеемся на одного-двух больших соперников". 26-летний Демирович был готов встретиться с соперниками более высокого уровня, чем "Преussen Мюнстер".

Морально-психологический подъём после победы над Мюнстером

Несмотря на возбуждение в преддверии жеребьёвки, никто из ВФР не хотел упускать из виду значение их убедительной победы над командой второй лиги. "Сегодня было давление", - признал тренер Себастьян Хёнесс, имея в виду поражение 1:3 от СК Фрайбург в начале сезона. "Для нас произошло много нового этим летом. Нам нужно время и успешные игры для этого. Победы, подобные сегодняшней, определённо помогают".

Мораль швабов была поднята не только забитыми голами в исполнении Ангело Стиллера (7-я минута), Демировича (15-я), Паскаля Штенцеля (35-я), Ника Вольтемаде (72-я) и Атакана Каразора (80-я, пенальти), но и благодаря доминирующей игре, которую они показали под руководством Стиллера, который претендовал на место в национальной команде. Эта победа дала им необходимую уверенность в преддверии домашнего матча Бундеслиги против Майнца в субботу (3:30 PM).

Отличная игра Анри Чейза

Хёнесс сделал несколько изменений в стартовом составе, в том числе дал 20-летнему Анри Чейзу дебютировать в обороне. Молодой японский игрок продемонстрировал впечатляющую игру, заслужив похвалу от Хёнесса. "Это была очень спокойная и ясная игра. Важно было показать, что он может справиться с такой ситуацией", - похвалил Хёнесс.

Ожидания Чейза от жеребьёвки

Теперь, скорее всего, внимание Чейза также будет сосредоточено на жеребьёвке Лиги чемпионов. Кажется, в ВФР нет страха перед большими именами. Когда его спросили о его мечте, защитник Паскаль Штенцель просто ответил: "Классика: "Реал" на выезде".

Германия будет внимательно следить за выступлением ВФР "Штутгарт" на жеребьёвке Лиги чемпионов, учитывая их впечатляющую победу в Кубке Германии. Эрмедин Демирович, нападающий "Штутгарта", выразил свой энтузиазм по поводу возможной встречи с более крупными соперниками в Лиге чемпионов, упомянув "Реал" как мечту.

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