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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Verdi выражает решительный протест против потенциального приобретения Commerzbank Unicredit.

 and  Carmen Simpson
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Верди выражает решительное противодействие возможному приобретению Коммерцбанка Уни크редитом,...
Верди выражает решительное противодействие возможному приобретению Коммерцбанка Уни크редитом, согласно заявлению Верди.

Verdi выражает решительный протест против потенциального приобретения Commerzbank Unicredit.

Профсоюз Verdi готовится к жесткой борьбе против возможной покупки Commerzbank итальянским конкурентом Unicredit. Председатель профсоюза Verdi и член наблюдательного совета Commerzbank Стефан Виттманн заявил "Handelsblatt", что они "борются всеми доступными средствами". Он проводит параллель с поглощением в 2005 году Unicredit Hypo-Vereinsbank в Мюнхене, что привело к массовым увольнениям и переносу возможностей в Милан. "Мы не хотим закончить так же, как Hypo-Vereinsbank", - сказал он.

Виттманн призывает правительство Германии вмешаться. "Теперь правительство Германии должно действовать решительно и использовать свой 12-процентный пакет акций, чтобы предотвратить неблагоприятную покупку Commerzbank". Он предупреждает против передачи контроля над важными решениями по финансированию ведущей промышленной страны Германии в будущем в Милан.

Первые слухи об итальянской покупке Commerzbank вызвали ожидания. Итальянцы воспользовались planned government share sale и также приобрели акции на открытом рынке. В настоящее время итальянцы владеют примерно 9% акций Commerzbank, стремясь увеличить это выше 9,9% - уровня, одобренного надзорным органом. В Commerzbank работает около 42 000 человек.

Борьба профсоюза Verdi против возможной покупки Commerzbank Unicredit поддерживается Стефаном Виттманном, который является членом комиссии Commerzbank. Виттманн призывает правительство Германии вмешаться, используя свой 12-процентный пакет акций в Commerzbank, чтобы предотвратить неблагоприятную покупку Unicredit, опасаясь, что последствия могут повторить массовые увольнения и перенос возможностей, которые испытала Hypo-Vereinsbank после своей покупки Unicredit.

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