Verdi выражает решительный протест против потенциального приобретения Commerzbank Unicredit.

Профсоюз Verdi готовится к жесткой борьбе против возможной покупки Commerzbank итальянским конкурентом Unicredit. Председатель профсоюза Verdi и член наблюдательного совета Commerzbank Стефан Виттманн заявил "Handelsblatt", что они "борются всеми доступными средствами". Он проводит параллель с поглощением в 2005 году Unicredit Hypo-Vereinsbank в Мюнхене, что привело к массовым увольнениям и переносу возможностей в Милан. "Мы не хотим закончить так же, как Hypo-Vereinsbank", - сказал он.

Виттманн призывает правительство Германии вмешаться. "Теперь правительство Германии должно действовать решительно и использовать свой 12-процентный пакет акций, чтобы предотвратить неблагоприятную покупку Commerzbank". Он предупреждает против передачи контроля над важными решениями по финансированию ведущей промышленной страны Германии в будущем в Милан.

Первые слухи об итальянской покупке Commerzbank вызвали ожидания. Итальянцы воспользовались planned government share sale и также приобрели акции на открытом рынке. В настоящее время итальянцы владеют примерно 9% акций Commerzbank, стремясь увеличить это выше 9,9% - уровня, одобренного надзорным органом. В Commerzbank работает около 42 000 человек.

Борьба профсоюза Verdi против возможной покупки Commerzbank Unicredit поддерживается Стефаном Виттманном, который является членом комиссии Commerzbank. Виттманн призывает правительство Германии вмешаться, используя свой 12-процентный пакет акций в Commerzbank, чтобы предотвратить неблагоприятную покупку Unicredit, опасаясь, что последствия могут повторить массовые увольнения и перенос возможностей, которые испытала Hypo-Vereinsbank после своей покупки Unicredit.

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