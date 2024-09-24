Вэнс собирает коллаборационистов для репетиций на дебаты в рамках подготовки к ближайшей конфронтации с Уолзом на следующей неделе.

Эта подготовка включает в себя анализ записей прошлых выступлений бывшего губернатора и изучение компиляций исследований политики, как сообщил ключевой участник стратегических дискуссий по дебатам CNN.

Позже в течение недели запланировано имитационное дебаты, в которых большинство членов Палаты представителей Том Эммер будет изображать Уолза, а Моника Кроуфорд, бывший старший официальный представитель отдела общественных связей в Министерстве финансов Трампа, будет играть роль модератора, согласно двум надежным источникам, знакомым с процессом планирования.

Эммер, республиканский конгрессмен из Миннесоты, имеющий давние связи с Уолзом, был приглашен командой Вэнса для помощи в подготовке к дебатам на пост сенатора в Огайо, как сообщили осведомленные источники. За последний месяц Эммер посвятил время усовершенствованию своего изображения Уолза, сосредоточившись на его речевых паттернах и риторическом стиле. Нью-Йорк Таймс первым сообщил о вовлечении Эммера в подготовку Вэнса к дебатам.

С другой стороны, Кроуфорд была нанята командой Вэнса для создания подлинной и профессиональной атмосферы во время имитационных дебатов, как сообщил источник, ознакомленный с деталями подготовки. До работы в администрации Трампа Кроуфорд работала на Fox News и occasionally заменяла Сэна Хэннити в его шоу в прайм-тайм.

Вэнс тесно сотрудничает со своими основными политическими советниками и главным советником Трампа Джейсоном Миллером, который руководил подготовкой бывшего президента к дебатам, чтобы подготовиться к дебатам 1 октября. Это сотрудничество происходит как лично на резиденции Вэнса в Цинциннати, так и через сеансы Zoom, с основной целью углубить понимание Вэнса стиля и политической истории Уолза, а также познакомить его с законодательными достижениями Уолза во время его пребывания в качестве конгрессмена и губернатора Миннесоты.

Основной целью Вэнса остается выявление слабых сторон Уолза, в частности, его реакция на беспорядки в Миннеаполисе в 2020 году после смерти Джорджа Флойда и его более либеральные социальные политики, такие как закон 2023 года, гарантирующий бесплатные менструальные продукты для учащихся всех экономических backgrounds и гендерных идентичностей.

Частые нападки Вэнса на Уолза, такие как его критика военной службы Уолза и классификация его как либерала, маскирующегося под умеренного, также будут основными темами для обсуждения 1 октября, как заявил источник.

Вэнс потратил большую часть своего времени на подготовку, изучая самого Уолза, а не на предварительное решение потенциальных критических замечаний в свой адрес, с его командой, утверждающей, что его частые интервью в СМИ и мероприятия на кампании уже оборудовали его для решения своей собственной записи.

"Одно из преимуществ участия в регулярных враждебных встречах со СМИ заключается в том, что вы становитесь исключительно умелым в обращении с критикой своей записи", - объяснил человек, непосредственно участвующий в подготовке, CNN. "Мы имеем полное доверие к способностям ДжД артикулировать политические вопросы. Цель состоит в том, чтобы сосредоточиться на Уолзе и его уязвимостях".

Главные советники Трампа, в том числе менеджеры кампании Сузи Вайлс и Крис ЛаСивита, в основном передали ответственность за подготовку к дебатам команде Вэнса, за исключением Миллера.

Несмотря на то, что команда Вэнса выражает уверенность в его готовности к дебатам, они считают Уолза серьезным противником.

"Мы относимся к Уолзу с максимальной серьезностью, и, просмотрев запись, мы ожидаем, что он покажет убедительное выступление в качестве дебатера", - заключил источник.

Kit Maher из CNN contribuira к этому отчету.

Читайте также: