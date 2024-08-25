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ПолитикаНовостиСоединенные Штаты Америки

Вэнс объясняет: недопонимание в связи с его "женщинами-кошками"

Комментарии JD Вэнса, выбранного вице-президентом Трампа, снова оказались в центре внимания. јанушевый комментарий о женщинах без детей вызвал значительную полемику. В ответ на критику Вэнс остается непреклонным.

 and  Ann Bradley
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- Вэнс объясняет: недопонимание в связи с его "женщинами-кошками"

Кандидат в вице-президенты от Республиканцев Дж.Д. Вэнс защищает свои прежние комментарии

Во время интервью NBC News Дж.Д. Вэнс, кандидат в вице-президенты от Республиканской партии США, подтвердил свою позицию по поводу своих прежних комментариев о "бездетных кошатницах". Он заявил: "У меня есть много сожалений, но шутки трехлетней давности не входят в их число". Когда его спросили, сожалеет ли он о своих комментариях, он признался: "Конечно, я сожалею, что многие неправильно меня поняли, но такова жизнь, не правда ли?". Несмотря на это, Вэнс подтвердил, что продолжит использовать юмор и иронию в своей речи.

Вновь всплыли скандальные комментарии

После номинации Дональдом Трампом в качестве кандидата в вице-президенты на съезде Республиканской партии в Милуоки в середине июля вновь стали обращать внимание на скандальные комментарии Вэнса о женщинах без детей. В интервью 2021 года он назвал таких женщин, как теперь кандидат в президенты от Демократов Камала Харрис, "несчастными кошатницами", которые хотят сделать несчастной всю страну. Это интервью вновь появилось после номинации Вэнса и быстро стало вирусным.

Низкий рейтинг одобрения

Вэнс ранее делал подобные комментарии о бездетных людях. Он предлагал, чтобы те, у кого нет детей, имели меньшее влияние в демократии и платили более высокий налог. Опросы показывают, что рейтинг одобрения Вэнса ниже, чем у Тима Уолза, кандидата в вице-президенты от Демократов. Однако стоит отметить, что кандидаты в вице-президенты в США обычно не сильно влияют на исход президентских выборов. Выборы 5 ноября пройдут между бывшим президентом Трампом и кандидатом от Демократов, действующим вице-президентом Камалой Харрис. Ожидается напряженная борьба.

Возрождение обратной реакции

Несмотря на номинацию на пост вице-президента США, скандальные комментарии Дж.Д. Вэнса о бездетных женщинах вновь всплыли, вызвав возрождение обратной реакции против него.

Трансатлантические последствия

Эти скандальные комментарии Вэнса в США также вызвали обсуждения и мнения среди политических экспертов в Европе, подчеркивая влияние таких комментариев в глобальной политической сфере.

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