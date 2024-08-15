Вэнс и Уолц начнут дебаты по кандидатурам вице-президента 1 октября.

Ванс также предложил дополнительный дебаты вице-президентов, написав, что принял приглашение CNN на дебаты 18 сентября. CNN связалась с кампанией Камалы Харрис за комментарием.

"Американский народ заслуживает как можно больше дебатов, вот почему президент Трамп уже вызовал Камалу трижды. Не только я принимаю CBS дебаты 1 октября, но и CNN дебаты 18 сентября. Жду вас обоих!" - написал Ванс в соцсетях в четверг.

Вальц принял приглашение CBS в социальной сети на день раньше, написав: "Увидимся 1 октября, ДжД".

CBS News предложила кандидатам две даты в сентябре и две даты в октябре в качестве вариантов для дебатов в Нью-Йорке.

В мае, до того, как президент Джо Байден выбыл из гонки, Харрис приняла приглашение CBS на дебаты с будущим напарником Трампа либо 23 июля, либо 13 августа. Трамп заявил в то время на своей платформе Truth Social, что его кампания приняла приглашение на дебаты Fox News для своего будущего напарника.

Трамп назвал Ванса своим напарником в прошлом месяце. Харрис возглавила демократический билет вскоре после того, как Байден завершил свою переизбирательную кампанию, и она выбрала Вальца в качестве своего напарника на прошлой неделе.

Харрис и Трамп согласились встретиться на президентских дебатах на ABC News 10 сентября. Это будет второй президентский дебат года после лицом к лицу Трампа с Байденом на CNN в конце июня. Плохое выступление Байдена на том дебате заставило демократов насторожиться, что в конечном итоге привело к его выходу из гонки.

Предложение Ванса о дополнительных дебатах вице-президентов выходит за рамки предложенных дебатов tanto CBS News, как и кампанией Трампа, так как он принимает CNN дебаты 18 сентября, помимо CBS дебатов 1 октября.

Текущие дискуссии о дебатах в политической арене включают в себя различные приглашения, в том числе приглашение CBS для Харрис на дебаты с будущим напарником Трампа, которое она приняла в мае.

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